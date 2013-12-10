Белорусские чемпионы мира по танцам на инвалидных колясках: в мире нет ничего невозможного!

. Самба, румба, ча-ча-ча, венский вальс... Сегодня этими танцами никого не удивишь. Но герои нашего сюжета, действительно, способны на многое.

На танцевальном паркете трое: он, она и коляска. В этом танце третий – не лишний: без колясок многие не могут сделать и шагу. Тяжелые диагнозы после болезней и травм это отнюдь не приговор.

Ирина Макейчик, чемпионка Беларуси по танцам на инвалидных колясках:

Практически все детство и юность я протанцевала, поэтому, когда я села на инвалидную коляску, первый вопрос, который у меня возник: «Как же я буду танцевать?».

Танцевальная терапия излечила и душу и тело. На первое занятие Ирина пришла с потухшим взглядом и грустными мыслями. Сейчас от прежнего отчаяния не осталось ни следа. Все сразу меркнет, когда звучит музыка и на паркет выходят двое.

Ирина Макейчик:

Эмоции самые замечательные, самые полные и удивительные. Желание сделать еще лучше и получать удовольствие от того, что ты делаешь сам.

Ирина уже стала чемпионкой Беларуси по танцам на инвалидных колясках. Победы окрыляют, но по-настоящему счастливой ее делает любимый муж. Супругов объединила сцена и жажда жизни. Ирина и Андрей до сих пор удивляются тому, как увлечение танцами перевернуло их мир.

Андрей Чечет, чемпион мира по танцам на инвалидных колясках:

Я когда «сломался», шесть лет сидел дома и стыдился того, что я инвалид. Я стыдился куда-то выезжать. Сейчас мы были в Москве, там был кубок континентов по танцам. И мы выступали на том танцполе, где сейчас танцуют известные мировые звезды танца. Тогда я словил себя на мысли, что когда-то я был таким «забитым», никуда не выходил, а сейчас все изменилось благодаря танцам.

Танцы дали многое и Веронике Касач. После прошлогоднего выступления она стала чемпионкой мира по спортивным танцам. Она танцует не ради наград, а для того, чтобы доказать: нет ничего невозможного.

Вероника Касач, чемпионка мира по спортивным танцам на инвалидных колясках:

На моем пути очень много стояло препятствий, которые мешали подготовке к этому Чемпионату мира: автомобильная авария, потом я сломала ногу, врачи не давали гарантии, что я вообще куда-то смогу выехать. Но, я очень сильно этого хотела, поэтому кости мои сраслись и я все-таки поехала.

Каждый из наших героев выиграл гланый жизненный бой - битву с самим собой. Теперь понятие «ограниченные возможности» не для них, сообщили в программе «Утро» на СТВ.