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В Беларусь доставили третью батарею зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2»

10 декабря 2013 11:29
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Новости Беларуси. Третья батарея зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» прибыла в Беларусь. Сейчас она находится в Минске, однако вскоре установку перевезут в Барановичи. Таким образом в нашей стране будет сформирован полноценный дивизион, укомплектованный совершенно новыми образцами техники. К слову, этот комплекс уже отлично зарекомендовал себя во время боевых стрельб на полигоне Ашулук в России.

Тем временем, на совместное боевое дежурство по охране воздушного пространства Союзного государства заступили 4 истребителя. Этот шаг - своеобразный итог достигнутых договоренностей и направлен на повышение эффективности Единой региональной системы ПВО Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Государственная политика # Военно-промышленный комплекс

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