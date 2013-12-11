Белорусские спасатели проведут учение по ликвидации последствий стихийного бедствия

Новости Беларуси. По легенде, на территории нашей страны сегодня и завтра ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, метель с ухудшением видимости, снежные заносы, порывистый ветер. В связи с этим объявляется красный уровень опасности.

Сотрудники МЧС проверят работоспособность системы оповещения. Для этого будут использованы громкоговорящая связь, FM-перехват, «бегущая строка» на телеканалах, СМС-рассылка. Кроме того, спасатели на практике отработают поиск и эвакуацию людей из опасной зоны, обеспечение пострадавших предметами первой необходимости, оказание медицинской помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.