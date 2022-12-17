Как изменились «Чараўніцы» с 70-х годов? Поговорили с участницами белорусского ансамбля

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с первым в Беларуси женским вокально-инструментальным ансамблем «Чараўніцы». Как давно существует ваш коллектив?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с первым в Беларуси женским вокально-инструментальным ансамблем «Чараўніцы». Как давно существует ваш коллектив?
Полина Базылева, художественный руководитель группы «Чараўніцы»:
«Чараўніцы» появились в начале 1970-х годов, когда как раз таки на пике популярности были «Песняры», «Сябры». И украшением белорусской эстрады стали девчонки «Чараўніцы». В женском коллективе иногда идет смена состава, но она не такая частая. Когда у нас происходит такой апгрейд, мы объявляем кастинг. И вот Анжелика у нас попала в коллектив, когда предыдущая солистка завершила свою артистическую деятельность.
Стюша Тайм:
Анжелика, раскрой тайну. Сложно ли было пройти кастинг?
Анжелика Зайцева, участница группы «Чараўніцы»:
Я увидела в соцсетях рекламу о том, что вокалистка нужна в ансамбль. И я смотрю такая: так, «Чараўніцы», ну это же феи, волшебницы, ну это же прямо про меня. Так, нужно брать сразу все свои лучшие наряды, обувь, все свое желание и бежать на кастинг. Они меня там просто там ждут.
Стюша Тайм:
У вас очень яркие концертные образы. Расскажите про них.
Елена Циж, участница группы «Чараўніцы»:
Мы стараемся на сцене всегда быть яркими, где-то блестящими. А вот сейчас у нас уже готовы новые костюмы, они пошиты, они у нас уже дома. Они прекрасные, лаконичные. И в то же время игривые. Мы уже ждем не дождемся, когда мы их покажем своему зрителю.
Стюша Тайм:
Женский коллектив. Возникают ли разногласия, например, при подготовке к выступлениям?
Елена Циж:
Конечно, бывают. Но они такие небольшие, это такие мелочи жизни. А в целом мы в коллективе очень дружим. Мы как одна семья.
Стюша Тайм:
Фишка вашего ансамбля – это игра на духовых инструментах. Это достаточно необычно для девушек. Как реагируют зрители?
Наталья Лукашевич, участница группы «Чараўніцы»:
Зритель, конечно, удивлен, как такие девушки хрупкие играют на духовых инструментах. Вот я когда в колледже училась, я была единственной тромбонисткой во всем колледже. Ребята приходили из других отделений посмотреть, как это: девушка-тромбонистка играет на тромбоне.
Стюша Тайм:
Отличается ли репертуар «Чараўніц» 1970-х, 1980-х от современных?
Полина Базылева:
Дело в том, что, когда коллектив возобновился в 2010-м году, мы, естественно, должны были поднять весь музыкальный пласт «Чараўніц». Мы это сделали. И, конечно, самая ожидаемая и самая заказываемая песня в нашем репертуаре – это песня «Пах чабаровы», без нее мы никуда.
Сейчас мы пишем и новые песни. В нашем репертуаре появилась недавно одна композиция, которая называется «Беларусь зачаравала», музыку написала Валентина Серых. Слова – Полина Базылева.
Елена Циж:
В преддверии новогодних праздников хотелось бы пожелать мира, добра, уюта и тепла во все ваши дома.
Наталья Лукашевич:
И пусть музыка вас наполняет, вдохновляет и сопровождает каждый день.
Анжелика Зайцева:
Всем крепкого здоровья и отличного настроения.
Полина Базылева:
Идите по жизни легко, с улыбкой и, конечно же, с песнями ансамбля «Чараўніцы».
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