Как изменились «Чараўніцы» с 70-х годов? Поговорили с участницами белорусского ансамбля

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с первым в Беларуси женским вокально-инструментальным ансамблем «Чараўніцы». Как давно существует ваш коллектив?

Полина Базылева, художественный руководитель группы «Чараўніцы»:

«Чараўніцы» появились в начале 1970-х годов, когда как раз таки на пике популярности были «Песняры», «Сябры». И украшением белорусской эстрады стали девчонки «Чараўніцы». В женском коллективе иногда идет смена состава, но она не такая частая. Когда у нас происходит такой апгрейд, мы объявляем кастинг. И вот Анжелика у нас попала в коллектив, когда предыдущая солистка завершила свою артистическую деятельность.

Стюша Тайм:

Анжелика, раскрой тайну. Сложно ли было пройти кастинг?

Анжелика Зайцева, участница группы «Чараўніцы»:

Я увидела в соцсетях рекламу о том, что вокалистка нужна в ансамбль. И я смотрю такая: так, «Чараўніцы», ну это же феи, волшебницы, ну это же прямо про меня. Так, нужно брать сразу все свои лучшие наряды, обувь, все свое желание и бежать на кастинг. Они меня там просто там ждут.

Стюша Тайм:

У вас очень яркие концертные образы. Расскажите про них.

Елена Циж, участница группы «Чараўніцы»:

Мы стараемся на сцене всегда быть яркими, где-то блестящими. А вот сейчас у нас уже готовы новые костюмы, они пошиты, они у нас уже дома. Они прекрасные, лаконичные. И в то же время игривые. Мы уже ждем не дождемся, когда мы их покажем своему зрителю. Стюша Тайм:

Женский коллектив. Возникают ли разногласия, например, при подготовке к выступлениям?

Елена Циж:

Конечно, бывают. Но они такие небольшие, это такие мелочи жизни. А в целом мы в коллективе очень дружим. Мы как одна семья. Стюша Тайм:

Фишка вашего ансамбля – это игра на духовых инструментах. Это достаточно необычно для девушек. Как реагируют зрители?

Наталья Лукашевич, участница группы «Чараўніцы»:

Зритель, конечно, удивлен, как такие девушки хрупкие играют на духовых инструментах. Вот я когда в колледже училась, я была единственной тромбонисткой во всем колледже. Ребята приходили из других отделений посмотреть, как это: девушка-тромбонистка играет на тромбоне. Стюша Тайм:

Отличается ли репертуар «Чараўніц» 1970-х, 1980-х от современных?

Полина Базылева:

Дело в том, что, когда коллектив возобновился в 2010-м году, мы, естественно, должны были поднять весь музыкальный пласт «Чараўніц». Мы это сделали. И, конечно, самая ожидаемая и самая заказываемая песня в нашем репертуаре – это песня «Пах чабаровы», без нее мы никуда.

Сейчас мы пишем и новые песни. В нашем репертуаре появилась недавно одна композиция, которая называется «Беларусь зачаравала», музыку написала Валентина Серых. Слова – Полина Базылева. Елена Циж:

В преддверии новогодних праздников хотелось бы пожелать мира, добра, уюта и тепла во все ваши дома.

Наталья Лукашевич:

И пусть музыка вас наполняет, вдохновляет и сопровождает каждый день. Анжелика Зайцева:

Всем крепкого здоровья и отличного настроения.