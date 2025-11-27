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Перцов: труд журналиста связан с опасностями и рисками

27 ноября 2025 18:10
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О том, как бороться с фейковыми новостями и отстаивать информационный суверенитет, 27 ноября говорили профессионалы медиасферы со всей страны. В Минске прошел XV съезд Белорусского союза журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перцов: труд журналиста связан с опасностями и рисками-2

Приветствие участникам направил глава государства. Александр Лукашенко отметил, что форум объединил лучших представителей журналистского сообщества страны, чьи талант и твердая гражданская позиция помогают отстаивать национальные интересы и сохранять духовные ценности народа.

Перцов: труд журналиста связан с опасностями и рисками-4

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Нам, может быть, кажется на первый взгляд, что профессия журналиста, она такая переполненная романтикой, такая творческая. На самом деле это очень напряженный труд. Труд, который связан, во-первых, с опасностями и рисками, что мы неоднократно наблюдали, во-вторых, вот с этим напряжением, этим темпом высоким. 

И в этой конкурентной борьбе с теми, кто пытается заполонить наше информационное пространство своими «фейк-ньюс», нужно по меньшей мере не проигрывать, а побеждать. Что мы сейчас успешно и делаем.

# СМИ Беларуси # Владимир Перцов

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