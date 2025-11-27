Перцов: труд журналиста связан с опасностями и рисками

О том, как бороться с фейковыми новостями и отстаивать информационный суверенитет, 27 ноября говорили профессионалы медиасферы со всей страны. В Минске прошел XV съезд Белорусского союза журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Нам, может быть, кажется на первый взгляд, что профессия журналиста, она такая переполненная романтикой, такая творческая. На самом деле это очень напряженный труд. Труд, который связан, во-первых, с опасностями и рисками, что мы неоднократно наблюдали, во-вторых, вот с этим напряжением, этим темпом высоким.

И в этой конкурентной борьбе с теми, кто пытается заполонить наше информационное пространство своими «фейк-ньюс», нужно по меньшей мере не проигрывать, а побеждать. Что мы сейчас успешно и делаем.