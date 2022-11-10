Журфак БГУ будет готовить универсальных специалистов. Что изменится для студентов?

Алгоритм начинается с мониторинга утверждений. Программа следит за какими-то СМИ, медиа.

Эти и многие другие нюансы работы сейчас на факультете журналистики преподают в зависимости от профиля, который выбрал студент: веб, аудиовизуальный, печатный. Однако со следующего года подход к обучению изменится.

Елизавета Хмель, исполняющая обязанности декана факультета журналистики БГУ:

Журфак БДУ будзе рыхтаваць універсальных журналістаў, якія будуць умець працаваць на ўсіх платформах. У сучасных рэаліях вельмі важна журналісту ўмець пісаць тэксты ў газету, умець вярстаць гэтую газету, умець здымаць відэа, рабіць адразу мантаж, пісаць пост у сацыяльных сетках і прасоўваць гэты пост у інтэрнэт-прасторы, таксама ведаць прававыя асновы журналістыкі і рабіць фактчэкінг пэўнай інфармацыі.

Другими словами, со следующего года не будет разделения по специальностям: факультет начнет готовить универсальных специалистов, которые смогут работать и на телевидении, и на сайте, и в газете. Программу для нового подхода уже разрабатывают.

Наталья Федотова, заведующая кафедрой медиалогии факультета журналистики БГУ:

Сложилось многолетнее и очень серьезное преподавательское сообщество. Это преподаватели, которые занимаются и разработкой правовых вопросов в журналистике, медиасфере. И преподаватели, которые занимаются много лет практической журналистикой и анализом этических вопросов, профессиональной этикой журналиста.

Первые два года студенты будут изучать особенности профессии, а после, согласно среднему баллу, смогут выбрать для себя профиль: «Авторская журналистика и блоггинг», «Цифровые медиаплатформы» или «Журналистика и информационная безопасность». Кроме того, факультет продолжит готовить специалистов в сфере информации и коммуникации – это пресс-секретари, SMMщики и PR-менеджеры.

Юлия Лукьянюк, заведующая кафедрой технологий коммуникации и связей с общественностью факультета журналистики БГУ:

Сегодня колоссально расширился рынок информационных и коммуникативных услуг. Актуальны сейчас такие направления коммуникационной деятельности, как политическая, маркетинговая коммуникация. Дисциплины, которые наши студенты будут изучать на 3-4 курсах, если выберут профиль «Политическая коммуникация», – это «Современная белорусская политика», «Имиджелогия в политике», «Информационные войны», «Интернет-коммуникация в политической сфере».

Изменение подхода в обучении позволит студентам узнать больше о разных сферах профессии и изучить новые дисциплины: программирование веб-сайтов, фото- и видеоблоггинг, аудиоподкастинг, data-журналистику, теоретические аспекты политической коммуникации, поведение потребителей, тизерные рекламные сети.