Ежедневно принимают более 6 тыс звонков! Вот как работают диспетчеры пожарной службы

В пожарной службе центральное место занимают не только спасатели, но и диспетчеры, к которым приходит первая информация о происшествиях. Ход операции зависит не только от качества отработки принятых звонков, но и от навыков и умений профессионала, его характера.

Сергей Новик, начальник главного управления аварийно-спасательных служб и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС:

У нас в стране ежедневно на дежурные сутки заступает около 400 диспетчеров в центры оперативного управления. В зависимости от численности населения города либо района и категории районного отдела по чрезвычайным ситуациям, в центры оперативного управления заступает один или два диспетчера. У нас всего в стране 135 центров оперативного управления, семь областных и один республиканский центр управления реагирования на чрезвычайные ситуации.

Надежда Михайлова, диспетчер центра оперативного управления Минского городского управления МЧС:

Человек, который звонит, очень часто находится в панике, и каждый диспетчер здесь должен уметь успокоить, но в то же время четко, ясно выяснить у него все что нужно, чтобы оказать ему помощь. Во время разговора одного диспетчера остальные остаются не безучастными, все вовлечены в процесс. И как только понимают, что действительно нужен срочный выезд спасателей, то, пока один диспетчер продолжает оказывать человеку психологическую помощь, другие диспетчеры уже направляют к нему соответствующую помощь. Работа диспетчера заключается не только в том, чтобы поднять трубку и выслать подразделение к месту чрезвычайной ситуации. Наша работа заключается еще в поддержке связи по радиостанции с нашими подразделениями.

В обычные сутки на линии 101 поступает около 1 000 звонков. Если же погода бушует – дождь, снег, сильный ветер – от 1 500 до 2 000 звонков. Диспетчерам нужно все обработать и не упустить главное, поэтому в этой работе случайных людей не бывает. Сергей Новик:

Диспетчеры должны иметь большой багаж знаний. Помимо практических навыков по высылке пожарно-аварийной спасательной технике, диспетчерский состав должен знать много руководящих документов, должен знать, как правильно оказать консультативную помощь. Ежедневно в центры оперативного управления по всей республике поступает более 6 000 звонков. Сейчас мы находимся в сердце нашей страны, это Республиканский центр управления реагирования на чрезвычайные ситуации. Вся информация со всех 135 центров оперативного управления стекается сюда. Здесь работают наиболее подготовленные офицеры, которые прошли центры оперативного управления на районах, на областном уровне и здесь уже делятся своим опытом. Примерно каждый час мы получаем информацию о тепловых аномалиях от 11 космических спутников, которые нам показывают термоточки, которые появляются на территории нашей страны. Это, к примеру, возгорания на торфомассивах, в лесомассивах, там, где нет людей. И если мы не получим эту информацию вовремя, развитие пожара может произойти на большие площади.