Бесплатная правовая помощь по всей Беларуси: 26 марта юристы Федерации профсоюзов Беларуси проводят консультации

Новости Беларуси. Бесплатная правовая помощь по всей стране: 26 марта юристы Федерации профсоюзов Беларуси проводят консультации. Обратиться к специалистам можно и по телефону. Звонки принимают правовые инспекторы труда ФПБ. С ними работают коллеги из Министерства труда и социальной защиты.

Единый день правовой помощи населению планируется проводить постоянно каждый последний четверг месяца.

Как отмечают организаторы, бесплатно можно получить консультацию юристов по вопросам законодательства о труде, а также правовую помощь по многим другим аспектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.