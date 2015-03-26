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Бесплатная правовая помощь по всей Беларуси: 26 марта юристы Федерации профсоюзов Беларуси проводят консультации

26 марта 2015 10:12
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Новости Беларуси. Бесплатная правовая помощь по всей стране: 26 марта юристы Федерации профсоюзов Беларуси проводят консультации. Обратиться к специалистам можно и по телефону. Звонки принимают правовые инспекторы труда ФПБ. С ними работают коллеги из Министерства труда и социальной защиты.

Единый день правовой помощи населению планируется проводить постоянно каждый последний четверг месяца. 

Как отмечают организаторы, бесплатно можно получить консультацию юристов по вопросам законодательства о труде, а также правовую помощь по многим другим аспектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Консультация юриста

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