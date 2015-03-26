Новости по тегу #Домофоны

Однажды минчанин Виталий, возвращаясь после работы домой, не смог попасть в собственный подъезд. Не сработал домофон.
Вернись пенсионерка Раиса Назаренко домой на несколько минут позже, пылало бы всё семейное имущество ясным пламенем. Огонь успел охватить лишь домофонное устройство.
Минчане обратились в программу «Добро пожаловаться», чтобы им закрутили гайки в устройстве над домофонной дверью!
В нынешнем году Минск отчитался о выполнении грандиозной программы «Закрытый подъезд». Это стоило огромных не только капиталовложений, но и нервов. Итак, подъезды худо-бедно закрыли, но появились новые проблемы, например такие, как у жильцов дома №6 по ул. Леси Украинки.
В Минске не осталось практически ни одного подъезда, в котором не была бы установлена железная дверь. В подъездах стало чище и безопаснее, ведь у каждого обитателя дома есть ключ. Но что делать, если железная дверь открывается путем прикосновения пальцем к домофону?
Более семи месяцев в минской 5-этажке по адресу Логойский тракт, 34/2 не могут отремонтировать домофон подъездной двери.
Морозы, аномальные для наших широт, не отступают, а набирают все большую силу и испытывают белорусов. В ближайшие дни ожидается до минус 30. Такие экстремальные температуры, говорят синоптики, бывают раз в 20 лет.
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