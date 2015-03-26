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Новости по тегу #Домофоны

ЖРЭО Октябрьского района обвиняет ООО «Строймир Домофон-сервис» в подделке квитанции
26 марта 2015 11:33

ЖРЭО Октябрьского района обвиняет ООО «Строймир Домофон-сервис» в подделке квитанции

Жалоба на «Строймир» от жильцов дома по улице Плеханова в Минске за установку кодового замка без их согласия
24 июля 2014 11:59

Жалоба на «Строймир» от жильцов дома по улице Плеханова в Минске за установку кодового замка без их согласия

Компания «Строймир», обслуживающая домофоны в Минске, извинилась перед жильцами, которые жаловались на СТВ
26 февраля 2014 11:15

Компания «Строймир», обслуживающая домофоны в Минске, извинилась перед жильцами, которые жаловались на СТВ

16 октября 2012 12:05

Пенсионерка из Минска отказалась платить за домофон, теперь страдает, что к ней не могут зайти врачи

27 июля 2012 19:24

Известную мелодию сыграли на… домофоне!

02 декабря 2011 10:23

В Минске придумали как бороться с жильцами, которые не хотят вносить абонплату за пользование домофоном

03 июня 2011 12:05

В минской квартире самопроизвольно загорелся домофон

30 марта 2011 12:48

Минчане обращаются на телевидение…. из-за открученного шурупа на домофоне

13 февраля 2011 12:24

Что делать, если жильцы заказали установку домофона, внесли предоплату, но фирма уже год не выполняет заказ?

02 августа 2010 12:59

Куда обращаться, чтобы починили домофон в подъезде?

03 апреля 2010 14:52

Как добиться того, чтобы починили домофон в подъезде?

23 января 2010 21:09

Аномальные для Беларуси морозы: замерзли подъездные домофоны, банкоматы и авто