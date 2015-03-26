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Мемориал «Тростенец» торжественно откроют к 70-летию Великой Победы

26 марта 2015 10:31
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Новости Беларуси. Мемориал «Тростенец» торжественно откроют в день Великой Победы. В Беларуси к этой памятной дате запланировано около 300 тысяч мероприятий: это благотворительные и молодёжные акции, вахты памяти, открытия исторических объектов. Ожидается насыщенная культурная программа.

Национальный академический театр имени Янки Купалы представит премьеру спектакля «Вторая мировая», а «Театр-студия киноактера» покажет концертную программу «На войне как на войне», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Мы запланировали соответствующие выставки, в том числе и в России. Совместно с нашим музеем историей Великой Отечественной войны и музея на Поклонной горе будет проводиться целый ряд мероприятий, который связан с новыми постановками в наших театрах, концертными программами и, безусловно, с выходом новых кинофильмов.   

# общество # Беларусь помнит # Борис Светлов

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