ЖКХ объясняет правила начисления новых жировок

Новости Беларуси. Обновлённые жировки – сегодня одна из самых обсуждаемых тем в стране. В платёжках появились новые пункты, возросли и определенные тарифы. Разобраться в современной системе коммунальных координат многим пока достаточно проблематично. Поэтому в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства белорусам в этом решили помочь. Там открылась горячая линия, которая будет работать и завтра.

Об изменении системы оплаты и повышении некоторых тарифов, известно было уже достаточно давно. Но пока вопросов больше, чем ответов. В Министерстве ЖКХ пытаются разобраться с некоторыми из них. Около 10 звонков в час – горячая линия в ведомстве будет работать и завтра.

Свет в подъезде, электроэнергия и техобслуживание лифта, уборка мест общего пользования – по предварительным расчетам, эти дебютанты утяжелят платежку однокомнатной квартиры в среднем на 50 тысяч. Но в некоторых случаях система дает сбой.

Геннадий Трубило, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Граждане из Смолевич звонят, говорят, что им 119 тысяч начислили за освещение мест общего пользования. Это очень много. Начинаем разбираться. Это, опять же, вина жилищной службы, которая или неправильно, или не вовремя сняла показания прибора учета.

Возмещение тарифов на ЖКУ планируется осуществить в три этапа: конец 2016 года — выход на 50% возмещения затрат, конец 2017 года — на 75%. Уже в конце 2018 оплата должна составить 100%. Поддерживать рублем государство будет тех, кто за «коммуналку» платит более 20% своего дохода в городе и 15% на селе. Директор расчетно-кассового центра проводит ликбез, как подсчитать свои затраты и убедиться в точности расчетов.

Василий Бобрович, начальник расчетно-кассового центра:

Два человека прописаны. 20 метров на одного человека льготируется плюс 10 - на семью. 40 плюс 10, так как двое тут, - это 50. Здесь – 64,2. Получается 50 вы платите по льготируемому тарифу.

С введением новых тарифов возросла нагрузка на работников паспортного отдела. Так называемые «нулевые» квартиры – там, где никто не прописан – сильно подорожали в плане оплаты услуг. Так как государство не субсидирует ни одного квадратного метра. Вот и белорусы задумались о рентабельности такого жилья.

Как экономить? Тут уж можно дать волю фантазии. Вот, к примеру, по хлопку включать свет. В пределах одного подъезда, кажется, капля в энергетическом море, но в масштабах республики экономия получится значительная.

Жильцы сами могут определять, к примеру, и сколько заплатить за уборку в своих подъездах. График дежурств – и чистота дома в руках тех, кто там живет. Правда, все ли готовы к такой экономии?

Ирина Чернявская, председатель ЖСПК:

Организация может быть и лучше, потому что она несет ответственность по договору. И мы можем потребовать качественного оказания услуг.

Скоро по всей стране заработают службы заказчика, которые и будут следить, проводят ли по графику влажную уборку в подъезде или как справились с капитальным ремонтом вашего дома. Таким образом, у белорусов появится возможность более тщательно контролировать качество многих услуг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.