В 2016 году благоустроят более полутысячи дворов Минска

Новости Беларуси. Более 300 единиц нового игрового оборудования для столичных дворов закуплено в Минске. Установить горки и качели планируют уже к середине марта. Такие сроки озвучили 19 февраля в Мингорисполкоме.

Всего в этом году благоустроят более полутысячи дворов. К апрелю проведут ямочный ремонт. Завершить озеленение в Минске и навести порядок на въезде в город должны к маю.

В этом году планируют высадить несколько десятков тысяч деревьев и около 70 тысяч цветов. Часть из них - в Лошицком парке и мемориальном комплексе «Тростенец».

Более 60 миллиардов рублей направят на благоустройство столицы. Половину этих средств уже выделили из городского бюджета. Участниками весенних субботников традиционно станут жилищно-коммунальные службы, общественные организации и жители города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.