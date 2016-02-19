Замминистра экономики Республики Беларусь: Для индивидуальных предпринимателей надо снижать размеры штрафных санкций

Новости Беларуси. Техрегламент Евразийского союза и новые подходы, безусловно, внесли коррективы в работу малого бизнеса. Мы вместе должны пройти этот этап и научиться работать в этих условиях. Причем, государство не заинтересовано в карательных мерах к тем, кто хочет добросовестно трудиться на рынке.

Прийти к общему знаменателю заинтересованные ведомства и индивидуальные предприниматели пытаются с помощью рабочей группы. Уже трижды деловое сообщество и чиновники собирались, дабы найти компромисс: разумно облегчить жизнь мелкому бизнесу, но соблюсти интеграционные обязательства и защитить потребителей. Одно из решений - документ, получивший в деловых кулуарах название «постановление четырех ведомств». На деле — упрощает подтверждение сертификатов.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Если для подтверждения наличия необходим был оригинал сертификата либо декларации либо копии, то сейчас достаточно указать в сопроводительном документе о его наличии.

Кроме того, показать документы в электронным виде. На компьютере, даже на собственном смартфоне. Кстати, в составе рабочей группы из 23 человек — 20 — представители деловых сообществ. Еще одно из предложений, которое пока в стадии обсуждения, касается требований к мелким партиям. Суммой, например, до 500 или тысячи евро.

Виктор Маргелов, председатель Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», член рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей:

Когда партии очень маленькие: там пару маечек, двое штанов, - понимаете, это микропартии. И весь пакет документов может быть сравним со стоимостью этой партии.

Еще один острый вопрос - это штрафные санкции.

Ирина Костевич:

Есть позиция госорганов, мы понимаем, что для индивидуальных предпринимателей надо снижать размеры штрафных санкций, но мы как госорганы должны понимать, что у нас есть юридические лица, в которых работает по четыре человека, и тоже занимаются торговлей. Очень внимательно надо подойти к этому вопросу. Однозначное решение никто принимать не будет.

Кстати, предприниматели обратились к госорганам с просьбой о разработке, своеобразной «дорожной карты» по работе с документами. Некоторые разъяснения Министерством по налогам и сборам на сайте уже опубликованы в установленный на заседании рабочей группы срок. В данном случае речь идет о документах, подтверждающих приобретение товара на территории Евразийского экономического союза для ИП. Их два. Первичный учетный документ той страны, где товар приобретался, и кассовый или товарный чек.

Следующий пункт упрощения коснется, предпринимателей, у которых несколько торговых точек на одном объекте. Перемещать товары между этими точками можно без оформления накладных. В общем, переговорный процесс идет. Идет и торговля на белорусских рынках.

Александр Гуринович, индивидуальный предприниматель:

Благое начинание, чтобы сертификаты были у всех. Это нужно. Все будет хорошо. Главное, чтобы государство понимало, относилось к нам с пониманием.

Елена Шалыгина, индивидуальный предприниматель:

Очень много есть покупателей постоянных, которые приходят и хотят найти хороший товар. Мы им всегда бесконечно рады.

Белорусский легпром — готов к сотрудничеству.

Николай Рогожник, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Проводим встречи с индивидуальными предпринимателями, мы обсуждаем те волнующие проблемы. Говорим об ассортименте, о разработке совместных коллекций. Если говорить по работе по итогам 2015 года, в адрес индивидуальных предпринимателей отгружено продукции на 20%, то есть темп роста объемов продаж вырос на 120% к уровню 2014 года.

Следующее заседание рабочей группы состоится на следующей неделе. Как ожидается, стороны обсудят и амнистию для товаров, ввезенных с 1 июля 2014 года по 1 января 2016, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.