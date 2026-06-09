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ЖКХ Минской области за 5 месяцев обустроило 45 новых игровых и спортплощадок

09 июня 2026 14:31
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ЖКХ Минской области за 5 месяцев обустроило 45 новых игровых и спортплощадок. Особый акцент в центральном регионе делают на обновлении инфраструктуры для детей. С января по май современные локации появились в жилых кварталах по всей области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Жодино закуплено и установлено 6 новых детских игровых комплексов. Кроме того, в порядок приведут около 70 малых архитектурных форм. Продолжает менять свой облик и городской парк. Здесь обустроят три новые входные группы и арт-объекты: «фонарь для приветствия» и тематическую скамейку-конструктор. Жители уже успели оценить и новое освещение, стилизованное под одуванчики.

ЖКХ Минской области за 5 месяцев обустроило 45 новых игровых и спортплощадок-2

Александр Цивако, председатель Жодинского горисполкома:
Работаем по улучшению уличного освещения, благоустройству пешеходных связей, благоустраиваем территории, которые прилегают к школам. 6-я и 4-я школы у нас будут сделаны парковки для посадки и высадки детей, чтобы могли родители безопасно их привезти и забрать. Все направления, которые касаются улично-дорожной сети ЖКХ, в настоящее время отрабатываем. И те плановые показатели, конечно, будут выполнены. Порядка 80 тысяч цветов будет высажено на улицах города.

Главным подарком для юных жителей станет новый игровой комплекс в парке – площадью около тысячи квадратных метров.

Клуб «Минск» совместно с администрацией Московского района открыл обновленную спортивную площадку.

# ЖКХ # Александр Цивако

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