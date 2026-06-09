ЖКХ Минской области за 5 месяцев обустроило 45 новых игровых и спортплощадок. Особый акцент в центральном регионе делают на обновлении инфраструктуры для детей. С января по май современные локации появились в жилых кварталах по всей области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, в Жодино закуплено и установлено 6 новых детских игровых комплексов. Кроме того, в порядок приведут около 70 малых архитектурных форм. Продолжает менять свой облик и городской парк. Здесь обустроят три новые входные группы и арт-объекты: «фонарь для приветствия» и тематическую скамейку-конструктор. Жители уже успели оценить и новое освещение, стилизованное под одуванчики.