ЖКХ Минской области за 5 месяцев обустроило 45 новых игровых и спортплощадок. Особый акцент в центральном регионе делают на обновлении инфраструктуры для детей. С января по май современные локации появились в жилых кварталах по всей области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, в Жодино закуплено и установлено 6 новых детских игровых комплексов. Кроме того, в порядок приведут около 70 малых архитектурных форм. Продолжает менять свой облик и городской парк. Здесь обустроят три новые входные группы и арт-объекты: «фонарь для приветствия» и тематическую скамейку-конструктор. Жители уже успели оценить и новое освещение, стилизованное под одуванчики.
Александр Цивако, председатель Жодинского горисполкома:
Работаем по улучшению уличного освещения, благоустройству пешеходных связей, благоустраиваем территории, которые прилегают к школам. 6-я и 4-я школы – у нас будут сделаны парковки для посадки и высадки детей, чтобы могли родители безопасно их привезти и забрать. Все направления, которые касаются улично-дорожной сети ЖКХ, в настоящее время отрабатываем. И те плановые показатели, конечно, будут выполнены. Порядка 80 тысяч цветов будет высажено на улицах города.
Главным подарком для юных жителей станет новый игровой комплекс в парке – площадью около тысячи квадратных метров.
Клуб «Минск» совместно с администрацией Московского района открыл обновленную спортивную площадку.