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В Москве обсудили вопросы борьбы с террористическими угрозами в СНГ

09 июня 2026 13:43
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Страны СНГ столкнулись с вызовами безопасности принципиально нового порядка. Это подчеркнули участники совещания руководителей антитеррористических структур стран Содружества, которое прошло в Москве. В работе форума приняли участие представители Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве обсудили вопросы борьбы с террористическими угрозами в СНГ-2

Угроз террористического характера в регионе меньше не становится. В 2025 году в СНГ пресекли более 2,5 тысяч подобных преступлений и предотвратили порядка 300 терактов. Резко выросло число кибератак на критическую инфраструктуру, а искусственный интеллект все чаще используется в разрушительных целях. Серьезную опасность представляет и применение беспилотных систем. Для противодействия этим тенденциям в Содружестве действует профильная программа, нацеленная на создание прочной системы коллективной защиты. Активное участие в этой работе принимают спецслужбы Беларуси, имеющие положительный опыт проведения совместных спецопераций.

В Москве обсудили вопросы борьбы с террористическими угрозами в СНГ-4

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:
Прошлый год мы проводили. Штаб разворачивался под Витебском. Результаты прекрасные были. Очень много было изъято незаконного оборота наркотиков на территории всех наших государств. Но вот именно взаимодействие, как было отработано этим объединенным штабом, в том числе представителями Беларуси. Оно, конечно, очень и очень впечатляет. Поэтому Беларусь во всех операциях – специальные службы, Министерство внутренних дел, внутренние войска, пограничники – всегда принимает активное участие и всегда показывает очень хороший результат.

На встрече в Москве белорусская сторона поделилась своим опытом по пресечению террористических угроз. Так, с осложнением военно-политической обстановки на наших южных и западных рубежах стал заметно выше трафик нелегального оборота оружия и взрывчатых веществ. Все попытки удается вовремя пресекать. Наш опыт интересен коллегам из международных организаций. Этой осенью представители ШОС и СНГ соберутся в Минске для участия в контртеррористическом форуме.

# СНГ

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