Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами при землетрясении на Филиппинах

На юге Филиппин не прекращаются поисково-спасательные работы. Экстренные службы разбирают обломки зданий после мощнейшего за последние полвека землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Удар стихии унес жизни по меньшей мере 37 человек. Свои дома вынужденно покинули более 32 тысяч филиппинцев. По предварительным оценкам, в нескольких провинциях разрушены 2,5 тысячи жилых построек и более сотни госучреждений. В связи с масштабной трагедией Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Филиппин. От имени соотечественников и себя лично глава нашего государства передал слова поддержки родным погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшему региону.