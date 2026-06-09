Прямой эфир

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами при землетрясении на Филиппинах

09 июня 2026 13:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На юге Филиппин не прекращаются поисково-спасательные работы. Экстренные службы разбирают обломки зданий после мощнейшего за последние полвека землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко выразил соболезнования в связи с жертвами при землетрясении на Филиппинах-2

Удар стихии унес жизни по меньшей мере 37 человек. Свои дома вынужденно покинули более 32 тысяч филиппинцев. По предварительным оценкам, в нескольких провинциях разрушены 2,5 тысячи жилых построек и более сотни госучреждений. В связи с масштабной трагедией Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Филиппин. От имени соотечественников и себя лично глава нашего государства передал слова поддержки родным погибших и пожелал скорейшего восстановления пострадавшему региону.

# Александр Лукашенко # Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве обсудили вопросы борьбы с террористическими угрозами в СНГ
09 июня 2026 13:43

В Москве обсудили вопросы борьбы с террористическими угрозами в СНГ

Верховные Суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве
09 июня 2026 13:39

Верховные Суды Беларуси и России планируют подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт
09 июня 2026 12:58

«Работаем с нашими учеными» – что позволяет делать дороги более долговечными, рассказал эксперт