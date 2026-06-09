Клуб «Минск» совместно с администрацией Московского района открыл обновленную спортивную площадку

В Минске развивают спортивные площадки шаговой доступности. Такие локации во дворах все чаще становятся местом встреч юных горожан со спортивными звездами и центрами притяжения для всех сторонников здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной адрес – обновленная волейбольная площадка на улице Чечота. Летний сезон здесь открыли акцией «Лето – пора активная». На поле провели турнир, который объединил четыре школьные команды. Главным сюрпризом для ребят стали мастер-классы от игроков волейбольного клуба «Минск». Своими секретами с восьмиклассниками поделились лидер национальной сборной Александр Дедков и капитан «Минчанки» Елена Федоринчик. Профессионалы уверены: именно такие доступные дворовые площадки помогают увлечь детей активным отдыхом.

Карина Кузаева, учащаяся средней школы №7 Минска: Занимаюсь волейболом в СДЮШОР ВК «Минск». Следующий год у меня будет восьмой, и я очень рада, что я пошла на волейбол. Очень люблю свою команду, тренера. Очень рада, что вот у меня есть такая возможность развиваться и играть. Люблю соревнования. Люблю, когда какие-то новые знакомства проходят. И я бы, конечно, хотела, чтобы было побольше всяких таких интерактивов.

Александр Дедков, спортсмен волейбольного клуба «Минск»:

Мы стараемся сотрудничать со всеми районами, чтобы была популяризация волейбола. Чем больше детей увидят эти площадки, тем больше людей придут в спортивную школу.

Волейбольный клуб «Минск» превратил открытие дворовой площадки, которая появилась при его содействии, в настоящий спортивный праздник. В финале турнира проигравших не было. Каждый участник получил не только бесценный спортивный опыт, но и памятные сувениры.