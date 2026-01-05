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В Беларуси чествуют женщин, родивших детей 1 января

05 января 2026 08:31
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Сегодня, 5 января, по всей стране будут чествовать мам, родивших детей в первый день 2026-го, который Президентом объявлен Годом белорусской женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси чествуют женщин, родивших детей 1 января-2

И тут интересная статистика – девочек появилось на свет больше чем мальчиков. 39 против 37. Не трудно посчитать, что всего в Беларуси в первые часы января родились 76 малышей. По традиции женщин, которые познали счастье материнства будут чествовать еще до выписки из роддома. Сегодня там ждут представителей местной власти и общественных объединений с подарками и цветами.

# Брак и семья # Год белорусской женщины

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