Жизнь в маках: журналист Ася Поплавская собирается уникальную «маковую» коллекцию

Купив однажды совершенно случайно одну симпатичную вещицу, потом понимаешь, что уже не можешь остановиться. Так случилось и с Асей Поплавской. Заприметив на отдыхе маковые сережки из полимерной глины, девушка поняла: маки – ее страсть.

Ася Поплавская, журналист, блогер:

Я родилась 17 мая, поэтому если я уезжаю куда-то в мае отдыхать, то я знаю, что меня будут ждать маковые поля и, конечно, встреча с живыми маками – для меня это большая радость. Я впервые увидела маковые поля в Греции, как раз поехала в конце мая отдыхать, и моему восторгу не было предела.

В коллекцию входят открытки и блокноты, шкатулки и свечи, посуда, украшения, искусственные цветы, вышивки и картины.

Ася Поплавская, журналист, блогер:

Эту чашку я купила в Праге на свой День рождения в мае, и почему-то из Праги мне хотелось привезти именно чашку с маками. И только в последний день я увидела ту вещь, которая мне по-настоящему понравилась и я ее купила.

Недавно в моей коллекции появились маковые духи. Я, конечно, понюхала, мне безумно понравился аромат. И я поняла, что этот новый аромат станет моим.

Однако заядлым коллекционером девушка назвать себя не может. 90% коллекции – подарки друзей и знакомых.

Ася Поплавская, журналист, блогер:

Моя хорошая знакомая нарисовала картину маслом и просто неожиданно на одной из встреч пришла и подарила мне абсолютно без повода свою работу. Еще у меня есть такой маковый букет. Он мне очень нравится. Он с нуля сделан руками моей знакомой. Она самостоятельно делала для меня каждый цветочек. И когда я шла по улице с этим букетом, люди меня останавливали и спрашивали: «Где вы взяли такие красивые живые маки?».

Еще одна моя хорошая подруга занимается декупажем и делает красивые вещи. Специально для меня она сделала такую шкатулку с маками. И она же для меня сделала вазу маковую, в которой я храню лаванду, привезенную из Хорватии.

Сегодня в коллекции у Аси Поплавской примерно 150 предметов с маками, и на этом девушка не планирует останавливаться. Смотришь на маки и мысленно заряжаешься энергией солнца, которого так не хватает долгими зимними вечерами, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.