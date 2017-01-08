Как белорусы живут в морозы: бегают босиком по снегу, ходят в баню и пьют чай

Новости Беларуси. Жертвы аномального холода есть в Беларуси. В МЧС сообщают о четырех погибших в Минской и Могилевской областях.

Десятки человек получили обморожения только за последние сутки, в том числе, дети.

Аномальные морозы стали не только серьезным испытанием для энергетиков, дорожников, медиков и спасателей, но и хорошим тестом на теплоту человеческих душ для всех белорусов.

Если Вам еще не холодно, уточним: во время этой съемки было минус пятнадцать.

Пробежка всего в минуту, а вот заряд бодрости на весь день.

Закаливанием семья занимается около года. Причём, в специальной школе. Энтузиазма четырехлетнему Федору и двухлетнему Радомиру не занимать.

Юлия Косовская:

Не скажу, что я фанатично этим занимаюсь, всё-таки, я – девочка, люблю погреться. Но вот старший сын (мы жили в частном секторе) постоянно выбегал на улицу босиком в любые морозы. И это уже какой-то не мой выбор оказался.

После пробежки – в сапоги. Постулат «ноги в тепле» сейчас актуален как никогда. А вот в том, что валенки в студеную зимнюю пору – must have и в наши дни – убежден Александр.

Потомственный шаповал не сидит без заказов.

На самую теплую обувь спрос был всегда.

Александр Самусев, шаповал:

По памяти, по советским временам, когда были самые сильные морозы, то иногда даже с валенками не удавалось доехать до базара, то есть, по дороге люди вычисляли, где, и покупали прямо по дороге.

А вот нашего следующего героя валенки выручают круглый год.

Только представьте, почти всю 8-часовую смену он проводит в холодильной камере.

Температура: -25. Чем не «вечная мерзлота»? Впрочем, Андрея суровый климат нисколько не смущает. За девять лет работы ни разу не был на больничном.

Андрей Бондарев, водитель электропогрузчика:

Работаем в холоде, сохраняем молодость свою. Выработался иммунитет, не болеем. Всё отлично. Свежо, постоянно, можно сказать, на свежем воздухе.

Но для большинства белорусов арктический холод – суровое испытание. Не замерзнуть в такой мороз помогают не только теплые вещи, но и теплые поступки.

Горячий чай - просто спасение. В Могилеве его бесплатно предлагал «Красный крест». Волонтеры организовали два передвижных пункта обогрева.

Здесь и печеньем можно подкрепиться, и давление померить, и совет медицинский получить.

Помогали белорусам и на дорогах. К примеру, в Витебске на морозе заглох автобус с детьми. Машину реанимировали сотрудники ДПС. Не выдержал минуса и автомобиль этой девушки из Гродно. На помощь и здесь пришло неравнодушие.

Пока одни отогревались чаем, другие – поддавали пар.

Чем сильнее трещит мороз, тем больше посетителей в банях. Такая уж зимняя закономерность. Что и говорить, зима не только пора морозная, но и, по практике, самая рентабельная.

Владимир Гусев, заместитель генерального директора по экономическим вопросам УП «Городские бани»:

Вообще, где-то в месяц у нас выручка составляет по баням порядка 300.000, в декабре-январе эта сумма будет колебаться в районе 310.000-320.000 рублей. Загрузка неплохая, она обеспечивает рентабельную работу.

Такие ледяные ванны Анастасия принимает три раза в неделю.

Исключений нет. И это при том, что на улице – минус 20.

Анастасия Воверис:

Живём такой активной жизнью, быстрой. Особенно жители города. Времени нет на здоровье, на спорт. А это – такой экспресс-метод

Но ко всему, а уж, тем более, к «моржеванию», нужно подходить с умом – это девушка подчеркнёт не раз. Воздействие холодом должно быть кратковременным. В обычной жизни вы едва ли догадаетесь о ее хобби.

Анастасия Воверис:

Тёплые носки, зимняя обувь, двойная кофта, достаточно тёплые варжеки. Поэтому определить «моржа» не так-то и просто

Не помеха экстремальный минус и истинным любителям экстрима. На склонах «Солнечной долины», может, и не так многолюдно, однако холоду не удалось остудить пыл любителей снежных виражей.

А вот животным в мороз приходится не сладко. Пока одни утепляют шубку сами, другим без помощи хозяев никак. Такая одежда – зимой не вовсе не дань моде, а просто необходимость.