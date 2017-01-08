Как белорусы живут в морозы: бегают босиком по снегу, ходят в баню и пьют чай

Новости Беларуси. Жертвы аномального холода есть в Беларуси. В МЧС сообщают о четырех погибших в Минской и Могилевской областях.
Десятки человек получили обморожения только за последние сутки, в том числе, дети.
Аномальные морозы стали не только серьезным испытанием для энергетиков, дорожников, медиков и спасателей, но и хорошим тестом на теплоту человеческих душ для всех белорусов.
Если Вам еще не холодно, уточним: во время этой съемки было минус пятнадцать.
Пробежка всего в минуту, а вот заряд бодрости на весь день.
Закаливанием семья занимается около года. Причём, в специальной школе. Энтузиазма четырехлетнему Федору и двухлетнему Радомиру не занимать.
Юлия Косовская:
Не скажу, что я фанатично этим занимаюсь, всё-таки, я – девочка, люблю погреться. Но вот старший сын (мы жили в частном секторе) постоянно выбегал на улицу босиком в любые морозы. И это уже какой-то не мой выбор оказался.
После пробежки – в сапоги. Постулат «ноги в тепле» сейчас актуален как никогда. А вот в том, что валенки в студеную зимнюю пору – must have и в наши дни – убежден Александр.
Потомственный шаповал не сидит без заказов.
На самую теплую обувь спрос был всегда.
Александр Самусев, шаповал:
По памяти, по советским временам, когда были самые сильные морозы, то иногда даже с валенками не удавалось доехать до базара, то есть, по дороге люди вычисляли, где, и покупали прямо по дороге.
А вот нашего следующего героя валенки выручают круглый год.
Только представьте, почти всю 8-часовую смену он проводит в холодильной камере.
Температура: -25. Чем не «вечная мерзлота»? Впрочем, Андрея суровый климат нисколько не смущает. За девять лет работы ни разу не был на больничном.
Андрей Бондарев, водитель электропогрузчика:
Работаем в холоде, сохраняем молодость свою. Выработался иммунитет, не болеем. Всё отлично. Свежо, постоянно, можно сказать, на свежем воздухе.
Но для большинства белорусов арктический холод – суровое испытание. Не замерзнуть в такой мороз помогают не только теплые вещи, но и теплые поступки.
Горячий чай - просто спасение. В Могилеве его бесплатно предлагал «Красный крест». Волонтеры организовали два передвижных пункта обогрева.
Здесь и печеньем можно подкрепиться, и давление померить, и совет медицинский получить.
Помогали белорусам и на дорогах. К примеру, в Витебске на морозе заглох автобус с детьми. Машину реанимировали сотрудники ДПС. Не выдержал минуса и автомобиль этой девушки из Гродно. На помощь и здесь пришло неравнодушие.
Пока одни отогревались чаем, другие – поддавали пар.
Чем сильнее трещит мороз, тем больше посетителей в банях. Такая уж зимняя закономерность. Что и говорить, зима не только пора морозная, но и, по практике, самая рентабельная.
Владимир Гусев, заместитель генерального директора по экономическим вопросам УП «Городские бани»:
Вообще, где-то в месяц у нас выручка составляет по баням порядка 300.000, в декабре-январе эта сумма будет колебаться в районе 310.000-320.000 рублей. Загрузка неплохая, она обеспечивает рентабельную работу.
Такие ледяные ванны Анастасия принимает три раза в неделю.
Исключений нет. И это при том, что на улице – минус 20.
Анастасия Воверис:
Живём такой активной жизнью, быстрой. Особенно жители города. Времени нет на здоровье, на спорт. А это – такой экспресс-метод
Но ко всему, а уж, тем более, к «моржеванию», нужно подходить с умом – это девушка подчеркнёт не раз. Воздействие холодом должно быть кратковременным. В обычной жизни вы едва ли догадаетесь о ее хобби.
Анастасия Воверис:
Тёплые носки, зимняя обувь, двойная кофта, достаточно тёплые варжеки. Поэтому определить «моржа» не так-то и просто
Не помеха экстремальный минус и истинным любителям экстрима. На склонах «Солнечной долины», может, и не так многолюдно, однако холоду не удалось остудить пыл любителей снежных виражей.
А вот животным в мороз приходится не сладко. Пока одни утепляют шубку сами, другим без помощи хозяев никак. Такая одежда – зимой не вовсе не дань моде, а просто необходимость.