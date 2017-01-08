Время милосердия и искренних надежд: белорусы отметили православное Рождество

Новости Беларуси. И сейчас о главном духовном празднике недели. Православные верующие в эти дни отмечают Рождество Христово. В церковном календаре этот праздник – второй по значимости после Пасхи. В этот день 2017 лет назад родился Иисус Христос.

Миллионы православных по всему миру, в том числе, белорусы, в этот день зажгли свечи.

В Минский Свято-Духов собор в Рождество приехал Александр Лукашенко и зажёг рождественскую свечу у Минской иконы Божией Матери, которая вот уже несколько веков оберегает столицу.

Символ новой жизни. Праздник большой веры. Время милосердия и искренних надежд. Рождество. Второй по значимости праздник после Пасхи. Когда вся православная Беларусь (да впрочем, без преувеличения, весь православный мир) замерли в ожидании первой звезды.

Праздничная литургия прошла в Вифлееме. Рождественское «Алило» прошествовало в Грузии. А Дидух и колядки – это уже украинский колорит.

Но всех объединяет одно – покой, уют и радость в каждом доме.

Уже утром праздик вошел в каждый дом. А вот в семье Патрусовых для некоторых это Рождество и вовсе стало первым. Маленькой Кате всего один годик. И всех своих троих детей Алексей и Анастасия к вере приобщают с самого детства. Неудивительно, что в семье есть и свои рождественские традиции.

Анастасия Патрусова:

Надо так отметить, чтобы не просто дома за столом, но и в церкви – тогда другое совсем ощущение.

Алексей Патрусов:

Это самое простое, что человек может себе позволить – верить. И этой верой укреплять свою семью, себя.

Прийти в храмы не помешали ни другие планы, ни погодный минус за окном. Когда на термометре минус 27, несмотря ни на что, тепло остается в душе. А еще поддерживать «плюс» помогал горячий чай. Прямо на выходе из храмов.

Тем временем, Рождественская атмосфера и в уютных домах. За столами самые близкие и родные. Не смолкают поздравления, все зажигают рождественские свечи. Радость праздника буквально витает в воздухе.

По традиции, Рождество вместе со всеми отметил Президент.

Вместе с младшим сыном Николаем глава государства приехал в Свято-Духов кафедральный собор. Здесь, в первую очередь, слова поздравления звучат от Митрополита. А уже потом и от прихожан. Беседа с ними получилась по-настоящему тёплой. Александр Лукашенко в этот день вновь напомнил и о непреходящих ценностях, и о роли белорусской православной церкви.

А потом пожелал самого главного – мира.

Именно он так сегодня необходим.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы никогда не пойдем по пути конфронтации, создания сложностей, каких-то проблемных дополнительных вопросов. Проблем и так хватает в мире. Мы никогда не пойдём этим путём. Мы всегда будем стабильны, ответственны, честны, справедливы. Но вы должны понимать, как каждый в отдельности, так и я, возглавляя белорусское государство, никогда не позволим бросать камни в наш огород и в нашу сторону. К нам надо относиться так, как мы относимся к своим соседям, ко всем государствам мира. Поэтому моя главная задача – беречь этот клочок земли, на котором мы живём, защищать ту государственность, которая у нас сегодня есть.

О том самом мире говорят и прихожане. Люди самых разных возрастов и национальностей. Правда, и мир, и благополучие, и стабильность в руках каждого из нас. Судьбу и историю мы создаем своими руками.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы должны понимать главную формулу наших действий: мы никому не позволим унижать наш народ и государство. Главное - мир и покой. Как только мы сотрясём нашу Беларусь, нам мало не покажется. Тут уже далеко за опытом ходить не надо (не надо идти на Ближний Восток, в Африку, в Азию) – у нашего порога яркий этому пример. Поэтому будьте бдительными, аккуратными и очень осторожными. Надейтесь на государство, но только в тех вопросах, которые государство должно решать – безопасность, основные направления нашего развития. Словом, постарайтесь сделать для себя сами только то, что вы можете сделать.

По традиции в светлый праздник – рождественские подарки. От Патриаршего экзарха всея Беларуси образ Иверской иконы Божьей Матери и образ Ангела-хранителя, освящённые на горе Афон. Символично. Ведь прошлый год – год тысячелетия присутствия на Святой горе русских монахов.

А вот Александр Лукашенко передал в дар Белорусской православной церкви икону Божьей Матери «Умиление». Написана по образцу малоритской иконы XIV века. Белорусским художником, в уникальной старинной технике.

Уже потом Александр Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем зажгли свечи у иконы Минской Божьей матери. С 1500 года она постоянно в городе: сначала в Нижнем Замке, затем – в Верхнем Месте. Оберегает белорусов.

Рождеству предшествовал строгий 40-дневный пост. Теперь же отмечать светлый праздник верующие будут вплоть до Крещения.