Жизнь в Грузии. Что объединяет народы Грузии и Беларуси?

Новости Грузии. Грузия. Чем сегодня живёт некогда всесоюзная здравница? И почему в стране гор поют в основном мужчины?

Эту песню о птичке-невеличке в свое время пел весь Советский Союз. Ее и сейчас знает почти каждый грузин и белорус. Прошлое в одном огромном государстве – далеко не единственное, что связывает на первый взгляд две совершенно разные страны – Синеокую и Солнечную.

Белорусские народные мотивы как родные легли на струны грузинского чонгури и на души кавказских парней. Если в нашей стране Купалинка – партия для женского голоса, то в Грузии пение – преимущественно мужское занятие. И дело даже не в природной одаренности. Раньше песни исполняли воины, когда готовились к бою, и пастухи.

Ольга Коршун, СТВ:

В таком набади грузинские пастухи до сих пор выходят на работу до сих пор. Говорят, что раньше в них похищали местных невест. Дополняет этот костюм еще и папаха. Скажу, что в таком костюме не страшны не только грузинские горы, но и русская зима.

Жизнь в Грузии до сих пор подчиняется горам. В Тбилиси нет небоскребов и высоток. Строить их сейсмически опасно. Зато в городе сохранились постройки еще 13 века, пережившие землетрясения и войны, а если мысли рвутся в небеса – достаточно подняться на гору Мтацминда или пройти через Инжирное ущелье.

Грузия, наверное, как ни одна другая страна, богата на столицы. Кроме официальной и древней есть еще и политическая. Несколько лет назад местные законотворцы перебрались из шумного Тбилиси в курортный Кутаиси и заодно перенесли туда здание парламента. Пока город не стал полноценным политическим центром, но переселение явно пошло на пользу жизни духовной.

Гога Кабуни и Татьяна Киладзе:

Мы сегодня здесь повенчались. В этот храм ходят мои родители. Будет ходить и наша семья. А скоро здесь мы будем крестить и нашего сына.

Храм Баграта - один из самых больших и значимых в стране. Его отреставрировали только в 2012, когда в Кутаиси и появилась политическая элита. До этого сакральное для грузин место было полуразрушено. После реставрации храм получил вторую жизнь. Здесь ежедневно проходят службы, а молодые пары венчаются и крестят детей.

Михеил Коплатадзе:

Хотя Грузия и маленькая страна, у нас было много врагов. Нам помогла выстоять наша православная вера. Мы не забыли об этом, и сегодня у нас все ходят в церковь, венчаются и крестят детей, но при этом у нас почти в каждом городе есть и костелы, и синагоги.

Толерантность и радушие знакомы и славянскому человеку. Может, поэтому белорусов все чаще тянет на Кавказ. Семья географов из Минска приехала в Грузию на машине. Трое суток в пути, ночные переезды, тысячи километров – все это остается позади, когда на горизонте появляются…

Евгений и Полина Матюшонок:

Горы. Просто не знаешь, куда смотреть. Впечатления просто невозможно описать словами.

Грузия красива даже под землей. Десятки тысяч лет пещера Прометея жила своей жизнью. Но в 2011 сюда ступила нога первого туриста. В пещере 6 выставочных залов, в планах открыть еще около десятка. Но специалисты не спешат осваивать новые площади. Здесь сохранился уникальный микроклимат. Если его нарушить, пещера умрет.

Ольга Коршун, СТВ:

Максимальная глубина пещеры Прометея – 80 метров. Мы находимся на глубине примерно 50 метров. В царстве сталактитов нужно разговаривать достаточно тихо, повышать голос опасно для здоровья. Прогулка по пещере – развлечение не для слабонервных.

Невозможно побывать в Грузии и не попробовать местную кухню. Кстати, славится она не только шашлыками – их рецепт мы тоже попытаемся узнать, но и хачапури. Самый известный – аджарский. Все ингредиенты для его приготовления можно найти в белорусских магазинах: сыр, масло, яйцо и мука.

От вашего стола – к нашему. Белорусское застолье, особенно летом, не обходится без традиционного кавказского блюда. Это шашлык. Энвар Закарадзе стоит за мангалом уже около 50 лет и говорит, что за полвека постиг все секреты кавказской кухни.

Впрочем, туристические возможности Грузии в лишней рекламе не нуждаются. Еще в СССР ее называли всесоюзной здравницей. Посетить местные курорты мечтали многие советские граждане. Сейчас этот имидж восстанавливают буквально с нуля. В 1990 Грузию охватил сильный экономический и политический кризис. Социальное напряжение достигло пика. В 2003 страна пережила «революцию роз». А еще через 5 лет оказалась в центре вооруженного конфликта. Грузия начала восстанавливаться всего несколько лет назад. И многим приходиться нелегко.

Мария Мирзоева:

Никакой помощи, как хочешь, так и живи. Раньше лучше было, чем сейчас. Раньше очень хорошо жили. Раньше фабрика была, работали. Раньше и врач был бесплатно, и питание было в больнице, и скорая была бесплатно. А сейчас за все надо платить.

Нелли Нешаунашвили:

Немножко сложновато. Все дорого. Тем более медицинское обслуживание очень дорого, питание.

Илья Мариамидзе переквалифицировался в продавца совсем недавно. Сувениры идут на ура. Все-таки бизнесмен признается, что работа на стройке приносила больше денег. Но стройка закончилась, а настоящий мужской труд нынче в Грузии не популярен.

Илья Мариамидзе:

Если мужчина хочет работать — нет мест. Некоторые работают водителями. Очень мало мужской работы.

Несмотря на экономические сложности, грузины всегда улыбаются и с радушием принимают гостей. Отказаться от угощений или не попробовать вина – оскорбление для хозяина. Может, поэтому в их стране чувствуешь себя как дома. Тем более, когда о твоем родном доме они знают не понаслышке и отзываются с теплотой.

Жители Грузии:

— Хорошие в Беларуси люди. Я там служил, я знаю.

— Трудолюбивый народ, там все работает.

— Президента вашего уважаем очень.

—Хорошие, воспитанные люди. Знаю, что Беларусь в экономическом плане развитая страна. Минск – очень развитый и красивый город. Хотя я и не был в Беларуси, слышал о ней много.

Наша страна открыта для путешествий. В Беларусь из Грузии летают сразу три самолета – из Тбилиси, Кутаиси и Батуми. И хотя у нас нет моря и гор, мы строим высотки и на столе у нас драники, хлеба и соли хватит для каждого гостя. Тем более в этот год, который уже показал миру белорусское гостеприимство, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.