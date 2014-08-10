Заветный студенческий билет в 2014 году получат около 55 тысяч молодых белорусов

Новости Беларуси. Из абитуриентов в студенты. Заветный студенческий билет получат около 55 тысяч молодых белорусов. Предварительные итоги вступительной кампании 2014 года озвучило Министерство образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджетные и платные места распределись практически поровну. В 2014 году прием проводили более 60 вузов.

Сидеть без дела Кристина не привыкла и тем более во время летних каникул. У родителей свое фермерское хозяйство, поэтому в парнике и на грядках работа найдется всегда. Но это никак не помешало выпускнице обычной сельской школы, стать студенткой одного из самых престижных факультетов. В Брестском техническом университете конкурс на «логистику» был не меньше, чем в столичных ВУЗах.

Кристина Кучко, студентка Брестского государственного технического университета:

Конечно, я не оставлю дом. Я буду приезжать сюда с удовольствием, помогать. Папа продукты возит на Москву, на Минск. Здесь тоже можно все распланировать, чтобы выгоднее.

Свои первые шаги по дороге во взрослую жизнь готова делать и эта хрупкая девушка. Серебряная медаль в школе – как проездной билет. Новшество этой вступительной кампании – медалисты могли поступать на педагогические специальности без экзаменов. Катя все равно волнуется и на всякий случай ищет свою фамилию в списках зачисленных.

Екатерина Беспалова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

В БГПУ я поступила, потому что я этого захотела и моя медаль мне помогла. Учиться в школе не зря, учиться в институте не зря. Я планирую работать по своей специальности.

Катя – будущий логопед. Но как сама говорит, скорее, врач, который помогает детям не только избавиться от дефектов речи, но и решить психологические проблемы. Освоить профессию будет не сложно, чуть что, поможет мама, кстати, тоже детский психолог.

Екатерина Беспалова, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка:

Меня родители, я считаю, воспитали хорошо, я попытаюсь вложить в своих учеников то, что мне дали родители: любовь, уважение к взрослым, терпение, учить их общению друг с другом.

Сейчас он уже первокурсник главного вуза страны. Хотя еще месяц назад Михаилу Шапрунову было не до шуток. Серьезная подготовка к тестированию, ожидание результатов, расчет на успех и огромное желание стать студентом механико-математического факультета БГУ.

Михаил Шапрунов, студент Белорусского государственного университета:

Физика была достаточно сложная, особенно часть Б. С дал хуже, чем написал РТ. В будущем могу стать программистом, это сейчас прибыльная специальность.

Чен Шаудо из Китая несколько лет учился в белорусской гимназии, а сейчас первокурсник БГУ. Будущий филолог-лингвист азы английского решил постигать в Беларуси.

Чен Шаудо, студент Белорусского государственного университета:

В Беларуси высокий уровень образования, я выбрал английский, чтобы стать менеджером или переводчиком.

Каждый пятый медалист и большинство первокурсников БГУ- выпускники лицеев и гимназий. Более половины зачисленных на бюджет в главный вуз страны с общим баллом выше 300.

«Бизнес-администрирование» и «Мировая экономика» побили все рекорды — 370 баллов нижняя планка для зачисления.

Однако новаторство «город-село по одним правилам», все-таки сказалось на возможностях выпускников сельских школ стать студентами столичного вуза. Так, в БГУ число первокурсников из регионов сократилось на треть.

В 2014 году и тестирование по точным наукам стало этаким «фэйс-контролем» на путевку в вуз.

Нерешаемых задач в математике не бывает. Илья и Ира в один голос заявляют – тесты не такие уж и сложные

Ира могла и вовсе не сдавать экзамены, она итак победительница республиканской олимпиады по математике и в БГУ ее зачислили автоматически. Пошла на тестирование за компанию с одноклассниками, а точнее, ребята классом поспорили - кто хуже всех справится с ЦТ – с того сладкий стол. В итоге в классе - четыре «стобальника». И это при том, что в Беларуси всего 16 абитуриентов испытание по математике прошли с максимальным результатом.

Ирина Бурак, студентка Белорусского государственного университета:

Конкуренция в классе большая. Все хотели быть лучше друг друга. Когда класс сильный и результаты будут сильные.

Ту самую счастливую ручку, которой писал в бланке ответов, Илья хранит до сих пор. Пригодится и на первой сессии в вузе.

Илья Свинцов, студент Белорусского государственного университета:

Обычная ручка. Я писал ей все тестирования. Я начал ходить на тестирование с 9 класса, проверить свои знания. Возможно, в ней, своя специфическая энергетика.

Вчера – одноклассники, сегодня – однокурсники, завтра – коллеги-программисты. Ира и Илья будут учиться на факультете прикладной математики и информатики в БГУ. Кстати, здесь конкурс один из самых высоких. Проходной балл – 370.

Илья Свинцов, студент Белорусского государственного университета:

В Беларуси тот же БГУ, БГУИР, много хороших ВУЗов, которые готовят хороших программистов. Образование в Беларуси на уровне.

Директора столичной гимназии такие результаты, конечно, радуют, но не удивляют. Выпускники каждый год получают на ЦТ максимальные баллы. Интересуемся, в чем же секрет подготовки вундеркиндов?

Марианна Скакун, директор гимназии №41 Минска:

Звезды должны сойтись в центре вселенной. Что я понимаю под звездами – это профессионализм учителя, способные дети и умение мотивировать ребенка на изучение предмета. Любовь самого ребенка к предмету, конечно, его способности. Если все это собрать вместе, тогда обязательно будут такие высокие результаты.

Вячеслав Малофеев, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

Низкие результаты сдачи централизованного тестирования по математике и физике значительно сократили потенциальное число абитуриентов для высших учебных заведений. То есть более 40% мы потеряли, не начиная еще приемную кампанию. Нам очень приятна особенность этого года, связанная с тем, что медалисты и победители областных олимпиад могли быть зачислены без экзаменов на педагогические направления. И у нас таким образом на 96 мест зачислили 23.

Если первый поток был с недобром, то дополнительный стал с перебором. Конкурс на специальность «Мелиорация и водное хозяйство» в Брестском техническом университете был 12 человек на место. Практически во всех случаях и проходной балл дополнительного набора оказался выше основного. Да и число желающих возросло. К примеру, в Военную академию на 169 мест подали 289 заявлений.

Юлия Ванина, пресс-секретарь Министерства образования Республики Беларусь:

Те дети, которые чуть-чуть не добрали баллов в основной поток, могли бы передать, например, документы на другую специальность или в другой вуз в зависимости от того, куда они проходили. И все-таки попытать свое счастье стать студентами нынешнего года.

В нынешнем году вступительная компания в вузы, несмотря на дополнительные наборы, прошла слажено и компактно — менее чем за месяц. Тщательно проанализированные итоги обещают озвучить в ближайшее время.