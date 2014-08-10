Комбайнер Виктор Стельмах рассказал, как работается от зари до зари и чем кормят тружеников прямо в поле

Новости Беларуси. Жатва в Беларуси выходит на финишную прямую. Аграриям осталось убрать около 10% урожайных полей. Хлебный каравай весит уже более 8,5 миллионов тонн.

По-прежнему в лидерах по намолоту Минская область - здесь взят рубеж в 2 миллиона.

За ними следуют Гродненский регион, где традиционно самая высокая урожайность, а также Брестская и Могилевская области. К миллионной отметке вплотную приблизился и северный регион.

Завершить уборочную кампанию планируется до 15 августа.

Среди персон нынешней жатвы Виктор Стельмах. Молодой комбайнер из Минской области впервые в фаворитах битвы за урожай. Он первым в стране преодолел пятитысячный рубеж. Именно столько зерна на его личном счету. Хотя буквально в спину дышат лидеры прошлых лет. А это уже больше похоже на олимпийские игры. Если гонка продолжится в том же духе, возможно, понадобится и фотофиниш.

А съемочная группа программы «Неделя» на СТВ напросилась на обед к комбайнеру-олимпийцу. Еду ему привозят прямо в поле.

Сколько у нас есть времени на обед? Час?

Виктор Стельмах, комбайнер агрокомбината «Ждановичи»:

Чем быстрее, тем лучше! Покушал - и за работу.

А обычно сколько времени уходит?

Виктор Стельмах:

Минут 20, но можно и быстрее.

А сколько раз в день кормят?

Виктор Стельмах:

Два - обед и ужин.

Скажите честно: а каждый раз богатый стол? Или проще обычно?

Виктор Стельмах:

Всегда такой! Есть и овощи, и фрукты - что хочешь. Обычно груши, яблоки - то, что в хозяйстве свое растет, то и возят.

Какие чувства возникают, когда берете хлеб в руку? Есть ощущение, что это ваше?

Виктор Стельмах:

Конечно, стараешься же, собираешь его может месяц, а может раньше. Конечно, есть чувство какое-то.

Говорят, что хлеборобы не оставляют на столе недоеденный кусок хлеба. Это правда?

Виктор Стельмах:

Есть такая примета, да.

У стюардесс, пилотов - у всех, кто летает, есть примета. Они обязательно только с правой ноги поднимаются. А у вас как? Есть какие-нибудь приметы?

Виктор Стельмах:

Нет, как обычно - как встал, так и пошел. Я никаких примет не слышал.

Давайте предположим. Чтобы был хороший урожай, что нужно?

Виктор Стельмах:

Меньше спать и больше работать! И будет хороший урожай! И погода.

А сейчас по сколько часов спите? Во сколько встаете и во сколько ложитесь?

Виктор Стельмах:

Часов по 5, наверное, получается. Встаю где-то в 5.30, ложусь где-то в 01.00.

А такая привилегия - есть в поле, это только для передовиков или всем возят?

Виктор Стельмах:

Всем, кто работает более 8 часов. Им и обед, и ужин на поле привозят.

А учитывают какие-то ваши личные вкусы? Например, в самолете всегда спрашивают: мясо или рыба?

Виктор Стельмах:

Можно вообще попросить, некоторые говорят. Но я всеядный, слава богу.

На первое сегодня солянка, а на второе?

Видно, какой-то гуляш с картофельным пюре.

Прилучается, что за 12-часовую смену отдыхаете 2 раза по 20 минут.

Виктор Стельмах:

На ужин меньше времени уходит. Сейчас то и первое, и второе, и третье - компот.

Комбайном сложнее управлять, чем легковушкой?

Виктор Стельмах:

Да ничего сложного: завел и поехал. Передачи здесь только две - взад и вперед. Больше ничего не нужно.

Сколько лет за рулем комбайна?

Виктор Стельмах:

Это шестой сезон у меня.

Всего шестой и сразу лучший в стране результат?

Виктор Стельмах:

Почему сразу? 6 лет - это не сразу.

Костюм для дожинок подготовили?

Виктор Стельмах:

Еще пока рано, вдруг не попаду.

С таким-то результатом уже, по-моему, без вариантов. Вы по жизни галстук носите?

Виктор Стельмах:

Нет, не уважаю ни галстуки, ни костюмы.

Придется. Второй раз в жизни. Первый, наверное, на свадьбу был?

Виктор Стельмах:

Нет, на свадьбу не одевал. На «Дожинки» одевал.

А вам за рулем можно по мобильному телефону разговаривать?

Виктор Стельмах:

Можно, если нужно.

Я смотрю, тут аисты летают. Много их тут?

Виктор Стельмах:

Много, бывает до 50 можно посчитать, когда есть время.

Они сейчас за комбайном ходят?

Виктор Стельмах:

Да, собирают мышек.

Кроме того, что опытный комбайнер, вы еще и опытный водитель. А за какой баранкой проще? На улицах Минска или здесь?

Виктор Стельмах:

Наверное, здесь на много легче. Здесь нет ни встречки, ни светофоров. Но все равно нужно осторожно смотреть за всем.