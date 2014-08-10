Пляжи в Беларуси. Почему их благоустройство началось только после критики Президента и как обстоят дела на периферии?

Новости Беларуси. Стоять нельзя купаться. Совсем скоро запятая здесь займет нужное место. Минские пляжи приводят в порядок после очередной критики Президента. Глава государства на неделе дважды обратил внимание на, мягко говоря, удручающее состояние некоторых мест отдыха. После этого поручение обеспечить достойные условия для горожан выполнять начали. Вопрос, конечно, почему только сейчас? И, как следствие, что с озерами на периферии?

Лариса Лаппо со своим внуком каждые выходные начинают с уборки чужого мусора. Их дом стоит прямо у озера – места отдыха в последнее время уж очень популярного.

Лариса Лаппо:

Просто больно. Когда видим, кто оставляет, делаем замечания. Сами забираем. Но за всеми не уследишь. В такое свинство превращают природу.

Такая ситуация, говорят местные экологи, для природы губительная. Плюс палки в колеса природному балансу, как, впрочем, и здоровью человека, вставляют и автолюбители, заезжающие на машине прямо на пляж.

Татьяна Ясюлина, главный специалист Витебского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды:

За июнь-июль-начало августа проведены нашими службами 247 контрольных проверок. Выявлено 58 нарушений природоохранного законодательства.

В Гродненской области, чтобы дело не доводить даже до проверок, и вовсе пошли на меры радикальные. Подумав, мол, лучше – больше, лесники просто засыпали дороги к опасным водоемам.

Западный регион по числу жертв воды в лидерах. Там за сезон погибло уже 27 человек.

Андрей Лубин, начальник участка лесного хозяйства:

Перекрыли все подъезды, которые есть к этим двум водоемам. А подъездов очень много оказалось. Кроме всего прочего, курсируют наши лесники и в начале культурно людей предупреждают, что не стоит.

Порой желание искупнуться у белорусов в такую погоду зашкаливает. К примеру, в озере под Смолевичами купаться категорически запрещено, о чем свидетельствует табличка. Однако таким предупреждением некоторые местные жители с удовольствием брезгуют.

На вопрос «почему» они же отвечают: нет другого выхода. А, точнее, входа. В воду. По крайней мере в радиусе нескольких десятков километров.

Семен Козел, врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Люди сами рискуют. Человек сам выбирает, в какой луже, в какой воде ему купаться. Проверяется водолазами в начале сезона. Это место не проверено, поэтому они рискуют.

По словам местных, оборудованным этот пляж никогда не был. Казалось бы, в таком мусоре отдыхающие виноваты сами. Когда отходы можно унести с собой. Но, с другой стороны, делать это по закону они не обязаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местный житель:

Хотя бы поставили урны. Смолевичи – это все-таки город-спутник Минска. Здесь большие планы. Просто стыдно.

Стыдно на неделе было и чиновникам от санэпидемслужбы. То, что большая часть зон отдыха находится, мягко говоря, в удручающем состоянии, отметил президент. Причем дважды.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Совсем недавно я говорил о Минском море, о том, что там творится. Сказал. Прошло три дня. Я сажусь на этот гидроцикл или на катер, еду ко кромке Минского моря. И я опять там вижу мойку машин. И это не в одном только месте. Почему не приняты меры?

Вот такую картину съемочная группа СТВ застала накануне в конце рабочего дня все на том же Минском море: теперь на въезде к пляжу – запрещающий знак, а вместо отдыхающих – техника.

Почему сани начали готовить зимой – вопрос открытый. Скорее всего, здесь в деле пресловутое «пока гром не грянет». Хотя и оно на руку. Купаться уж теперь наверняка, и во всяком случае на Минском море, будем с повышенным комфортом.

Искупаться рабочим удается если только в удивленных взглядах отдыхающих. К примеру, Дмитрий вспоминает, что еще совсем недавно этот пляж можно было назвать, в лучшем случае, «местом для входа в воду». Не было даже раздевалок. А теперь кабинок появилось столько, что хватает и для самих строителей. Пока Михаил Николаевич руководит установкой шезлонгов, здесь, по сути, единственное место, где можно передохнуть в теньке.

Обновление, точнее, глобальная перезагрузка пляжа, стала настоящим спасательным кругом для жителей Солигорска. Отдохнуть в адекватных условиях в пределах немаленького города раньше было фактически негде. Только облагородить зону отдыха наверняка можно было и раньше. Ведь вода не появилась здесь внезапно, как раздевалки и фонтанчик.

Леонид Делендик, монтажник:

Его начинали в прошлом году, потом стихло почему-то, сейчас продолжили.

Дамы даже удивились, увидев, во что превратился в прошлом унылый берег. Надеялись хотя бы на раздевалки, а появилась даже детская площадка. Но самое удивительное, по мнению отдыхающих, что при всей этой пляжной роскоши по-белорусски, как у нас часто бывает, забыли про то, что на поверхности. Туалеты.

Спрашивается, зачем было терпеть? Ведь вот они - туалеты, на самом выезде с пляжа. Всего-то и хлопот: прогуляться, прихватив с собой лом. Чтобы снять замок с мобильной уборной.

Николай Клюев, глава крестьянско-фермерского хозяйства (Витебская область):

В выходные бывает до тысячи клиентов, когда жара.

Его работа – это отдых. И заодно аргументированный ответ скептикам: дескать, не будут белорусы платить за возможность цивилизованно отдохнуть у водоема. В свое время предприниматель из-под Витебска планировал зарабатывать лишь на платной рыбной ловле. А потом подумал: почему бы не оборудовать возле озера пляж для желающих отдохнуть в чистоте и порядке.

Николай Клюев, глава крестьянско-фермерского хозяйства (Витебская область):

Мы регулярно ведем уборку территории, собираем весь мусор.

На пляж все желающие могут попасть абсолютно бесплатно. Мусорные контейнеры, видеонаблюдение, песочница и прокат буквально всего: от водных лыж до мангала или шатра для большой компании. В результате, довольны все: предприниматель заработает свою копейку, а отдыхающие проведут время, не вспоминая впоследствии, как натыкались на бутылки или разворачивали покрывало возле пепелища.

Начальник районной природоохранной инспекции признается, что мечтает увидеть, когда и отдыхающих на этом берегу будет как рыбы в воде. Тем более, что место отдыха – официальное. А вот с инфраструктурой пока беда. Из радостей – бетонный пирс, импровизированный стол для посиделок узким составом и одна раздевалка. Зеленый свет парковке – на зеленой зоне.

Николай Казанович, начальник Солигорской спасательной станции:

Пляж трудно назвать пляжем. Нет обозначенной безопасный зоны для купания, которая должна обозначаться буями безопасности.

А вот Светлана с Тимуром решили не рисковать и не надеяться на спасательные навыки других отдыхающих. Мама с сыном недавно вернулись с заграничного пляжа и, сравнив условия отдыха, даже не стали заходить в воду.

Светлана Федорович:

А где нашим людям еще? Я просто не представляю, где можно еще отдохнуть.

За такое – штрафовать по полной - подключается к дискуссии компания отдыхающих. Но ведь оглядываться на то, что может случиться с тем же туалетом, не повод, чтобы его не делать. Мнения за столиком-пенечком разделились.

Отдыхающие:

— Не везде есть раздевалки, мусорки.

— Если тебе здесь не нравится — Турция, Египет, Болгария, пожалуйста.

— Почаще приезжайте, зоны отдыха будут хорошие.

Вначале мы не поняли, к чему эта брошенная фраза, но отдыхающие быстро объяснили свой ироничный настрой. Оказалось, что столик с навесом, который уже облюбовал местный житель, на берегу появился буквально пару часов назад.

Отдыхающие:

Мы же славяне. Нас пока жареный петух не клюнет, пока кто-то не приедет отдыхать, никто трогать ничего не будет. Оно было, есть и будет.

Конечно, мы не станем утверждать, что все без исключения белорусские пляжи ушли на дно уровня комфорта прибрежного отдыха. Но вот ведь парадокс. То же Минское море, которое не могли привести в порядок годами, смогли облагородить за пару-тройку дней. Пляж в Солигорске тоже вдруг экстренно и успешно стали превращать в местный лазурный берег. В то время, как предприниматель из-под Витебска уже не первый год делает на водном досуге, какие-никакие, но деньги, которые готовы платить и которые, оказывается, можно заработать, если, конечно, захотеть, и подумать об этом не только к концу летнего сезона. Впрочем, хорошо, что хоть не к зиме, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.