Где минчане проводят свободное время в погожие осенние дни и какие улицы города ассоциируются у них с осенью?

Сотни оттенков золотого, багряного и зеленого. В Минске – осень. Столичные улицы и проспекты ловят последние солнечные лучи. Узнаем, где минчане проводят свободное время в погожие осенние дни.

Минчане:

Парк Горького.

Везде мне нравится. Везде. И в парке. Куда ни пойди.

Парк Челюскинцев, думаю, самое лучшее место, где можно провести нормально время.

Мы время все свое проводим возле Дворца тенниса. Сквер, сейчас Дворец тенниса обустроили, очень красивые дороги стали, парки. С маленьким ребенком можно кататься на велосипеде.

Район Зеленого луга обожаю. Там очень красиво, там есть озеро, там природа.

Троицкое предместье нравится, окрестности. Набережная всей Немиги. В принципе, везде хорошо.

Мне нравится очень сильно Октябрьская улица, Немига.

Мне падабаецца месца каля касцёла Святога Роха. Там вельмі прыгожыя, вельмі атмасферныя вуліцы. Па-моему, Чырвоназоркавая называецца.

В центре города много прекрасных мест, где можно отдохнуть с семьей.

Мне вообще Минск очень нравится. Я его люблю, везде я прогуливаюсь, и мне доставляет огромное удовольствие.

Есть в Минске улицы, которые в своем названии несут «осеннее» настроение. Так, улица Осенняя расположилась в поселке Северный, что в Заводском районе. Это тихий, уютный уголок столицы. Небольшие разноцветные домики, окруженные фруктовыми садами. Спокойный уклад жизни среди шумного города.

Начинается улица Осенняя с перекрестка с улицей Нестерова, а заканчивается пересечением с Ангарской.

Переулок Осенний пересекается с одноименной улицей. Здесь осень встречается с зимой: заканчивается переулок пересечением с улицей Зимней, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Узнаем, какие названия улиц у минчан ассоциируются с осенью?

Минчане:

Октябрьская площадь.

Парк знаю 50-летия Октября.

Яблоневая.

Переулок Грибной.

Багряная.

Осенняя.

Залатая горка.

Красная.

Октябрьская, почему бы и нет.

Александровский сквер, Михайловский сквер. Но это все не осенние.

Октябрьская осенняя.

17 сентября улица есть.

На карте Минска можно найти улицы Садовую, Урожайную, Школьную и Яблоневую, переулки Грибной, Ученический, Золотой.

Пусть с каждым днем в городе все меньше солнца, зато так много красок.