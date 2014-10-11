Новости Беларуси. Точную копию знамени Полоцкого кадетского корпуса передали в музей Великой отечественной войны. Полотно датировано 1844 годом и фактически является самой старинной белорусской воинской реликвией. В начале Первой мировой войны ее эвакуировали в Югославию, а затем в Соединенные Штаты Америки. Там, в Знаменском соборе Нью-Йорка, она находилась до 2014 года.

Само знамя не транспортировали: материи уже более чем полтора века. Но привезли оригинальные его части. В музее знамя будет хранится временно. В здание Полоцкого кадетского корпуса его вернут после окончания ремонта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще недавно Денис Загдай учился чеканить шаг на плацу. Как и эти малыши. Сегодня — он уже выпускник, младший вице-сержант и командир 2 отделения Полоцкого кадетского училища. А еще: знаменосец, чье имя уже вписано в историю отечественного кадетства.

Денис Загдай, кадет Полоцкого кадетского училища:

Веками принято было, что новое знамя прибивается гвоздями. И те, кто участвовал именно в возрождении знамени, делал, кто – они должны вбить гвозди. И получается, я как знаменосец вбивал один из гвоздей.

Рассказывает Денис о возрожденном знамени. Своего родного кадетского корпуса. Святыню, которую спасали целый век кадеты разных поколений, белорусам передали в 2013 году в сербском городе Белая Церковь. Там же совершили своеобразный ритуал «обновления» полотна.

Жанна Жевнерович, директор Полоцкого кадетского училища:

Как выглядит знамя, можно посмотреть по частичкам. Потому что знамя уже старое, ему уже 200 лет и оно уже почти разлагается. Для того, чтобы каким-то знамя передать нам в Беларусь, и решили сделать новое знамя и такого плана частички зашить в новое знамя.

Это полотно и привезли 11 октября в Минск. Принимало святыню военное руководство страны в музее Великой отечественной войны. И, естественно, кадеты. В первую очередь — это их реликвия, которая вернулась на Родину, словно победив время.

Само знамя весит около 5 килограммов и украшено полудрагоценными камнями. Такое убранство для царских времен — обычное. Попытки вернуть знамя на Родину кадеты делали в течение 15 последних лет. Но только теперь усилия увенчались успехом.

Петр Чаус, почетный председатель Республиканского совета Белорусского суворовско-нахимовского союза:

В советские времена мы не могли связаться с американскими кадетами и забрать наше знамя. Они сказали что мы отдадим только россиянам. Но наша белорусская кровь взыграла. Как? Почему? Поэтому мы приняли решение возбудить ходатайство. И они согласились. С большим трудом через все границы привезли его в Беларусь.

Кроме материальной, знамя имеет ценность еще и духовную. Полотно намолено. Это, по уверению представителей духовенства, в царскую пору оберегало кадетов в учебе и будущих боях. Поднимать дух курсантов оно будет и сегодня.

Архиепископ Феодосий, управляющий Полоцкой епархией:

Это знамя освящено в прямом смысле слова церковью. В царские времена была традиция освещать знамя и она сохранилась в наше время. Уклад жизни кадетского корпуса был духовен.

В Музее войны знамя будет находится временно. По прогнозам военных — около года. Пока не закончится ремонт в здании Полоцкого кадетского училища. Тогда реликвия окончательно вернется на Витебщину. Спустя 170 лет.