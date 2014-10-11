Заводской, Советский и Октябрьский районы Минска: история возникновения эмблем и гимнов

Сегодня территория Минска разделена на 9 районов. Но еще около 80 лет назад все было иначе. Предлагаем отправиться в далекий 1938 год. В те годы с увеличением численности населения возникла необходимость в первом административном делении – было образовано три района: Сталинский, Ворошиловский и Кагановичский.

С течением времени они были переименованы в Заводской, Советский и Октябрьский, которые существуют и по сей день. Постепенно их границы менялись, к ним добавились еще 6 районов: Первомайский, Московский, Партизанский, Фрунзенский, Центральный и Ленинский. Каждый из них имеет свою символику.

Советский район – рекордсмен по количеству зеленых зон. Здесь расположились филиалы высших учебных учреждений, памятник белорусскому песняру Якубу Коласу.

Одно из самых популярных мест в Советском районе – Комаровская площадь – любимое место отдыха минчан.

Анна Сосновская, заведующая музеем истории Советского района Минска:

Савецкі раён такі больш прамысловы, але ён цэнтральны. Плюс такі студэнцкі, зялены. 161 вуліца ў нашым раёне на 106 км. І ўсе зялёныя.

Красота Советского района воспета в стихах Николая Третьякова, положенных на музыку Вячеслава Бобкова. Эта песня настолько полюбилась жителям, что со временем стала гимном Советского района, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вячеслав Бобков, композитор:

Песня родилась в 1998 году. Песня – это символ. И, как я представлял себе, песня должна наполнять сердца любого собрания, городского, торжественного мероприятия, чтобы ее можно было спеть и за чаепитием. Когда есть символ у района, как его герб, песня, это как знамя.

В 2002 году у самого зеленого района столицы появилась и своя эмблема, в центре которой – икона Божьей Матери.

Анна Сосновская, заведующая музеем истории Советского района Минска:

Гэта ікона прыплылы да нас па Дняпры і Свіслачы супраць цячэння ў 1500 годзе, калі Кіеў был абрабаваны татарамі. Усё каштоўнае абранства было скінута з яе, абадрана і кінута ў ваду. Яна прыплыла да Мінска, было сіянне над горадам. Мінчукі ўбачылі гэтую незвычайнасць. І калі ўбачылі, што гэта ікона, яны яе беражліва перанеслі ў Свята-Духаў сабор.

Заводской, также как и Советский, является одним из самых старых районов нашей столицы. Он – рекордсмен по количеству промышленных объектов.

Крупнейшие – Минский автомобильный и подшипниковый заводы – вместе с еще 17 предприятиями составляют потенциал района.

Ангарская, Чижовка и Шабаны – микрорайоны Заводского и основные ориентиры на местности. Здесь же расположен один из самых крупных универмагов столицы.

Накануне 55-летия у Заводского района появилась своя эмблема.

Людмила Барановская, заместитель главы администрации Заводского района Минска:

Объединив два символа (логотип «МАЗа» и логотип подшипникового завода), мы получили эмблему Заводского района. «МАЗ» и подшипниковый – это районообразующие предприятия, вокруг которых выросли микрорайона. Это предприятия, которые дают работу большинству жителей Заводского района.

Бытует мнение, что промышленные районы – серые и печальные. Эти стереотипы в своей песне о Заводском районе развенчал Виктор Прихач.

Виктор Прихач, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Юность»:

Я раньше никогда не писал гимн и таких торжественных песен. Походил по району, по нашим скверикам. Сам гимн уже писался очень просто, текст за минут 20-30, потому что он уже в голове крутился, когда по улицам ходил.

Для автора первое исполнение этой песни стало одним из самых ярких событий в жизни.

Ирина Шугало, заведующая сектором культуры управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Заводского района Минска:

Концертный наряд, специально для меня было сшито платье, оно до сих пор есть. Это настолько необычно было. Я люблю район, я люблю людей, которые живут в нем.

В числе старейших районов Минска и Октябрьский район. Его по праву называют воротами столицы, поскольку основные транспортные артерии сосредоточены именно здесь.

Белорусский университет культуры, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, завод вычислительной техники «Интеграл», завод «Керамин» – все это славный Октябрьский район. Здесь сохранился уникальный архитектурный памятник – «Белая дача».

Свою эмблему район обрел в 1995 году.

Игорь Жур, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

На эмблеме Октябрьского района можно увидеть самолет, локомотив, а также символ микроэлектронной промышленности. Данные символы характеризуют наличие на территории Октябрьского района таких градообразующих предприятий как Национальный аэропорт, центральный железнодорожный вокзал и крупнейшее в республике предприятие микроэлектронной промышленности, а сейчас уже и наноэлектронной промышленности, холдинга «Интеграл».

Главная песня Октябрьского района – плод совместного творчества талантливого поэта Александра Легчилова и выдающегося композитора Олега Тиунова. Для них Октябрьский район – часть жизни.

Олег Тиунов, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы решили не писать марш, официоз, мы решили написать просто добрую, хорошую, веселую песню. Мы вложили в это частичку своей души и поэтому получилась песня. Она действительно получилась приятная, хорошая, неформальная, радующая людей.

Такова история создания символов старейших районов нашей столицы. О том, как появились эмблемы и гимны других, смотрите в следующем выпуске программы.