Под Минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу

Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ее заметили местные жители в окрестностях Минска на реке Цна в 50 метрах от берега и вызвали спасателей. Выяснилось, что одна из лапок птицы примерзла ко льду.
После спасения ветеринар осмотрел птицу, ее отогрели и передали в минское лесопарковое хозяйство. Молодая чомга (либо большая поганка) внесена в Красную книгу Беларуси.