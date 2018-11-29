Под Минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу

Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ее заметили местные жители в окрестностях Минска на реке Цна в 50 метрах от берега и вызвали спасателей. Выяснилось, что одна из лапок птицы примерзла ко льду.