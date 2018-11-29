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Под Минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу

29 ноября 2018 18:07
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Новости Беларуси. Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям спасли из ледяного плена редкую птицу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Под Минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу-1

Ее заметили местные жители в окрестностях Минска на реке Цна в 50 метрах от берега и вызвали спасателей. Выяснилось, что одна из лапок птицы примерзла ко льду.

Под Минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу-4

После спасения ветеринар осмотрел птицу, ее отогрели и передали в минское лесопарковое хозяйство. Молодая чомга (либо большая поганка) внесена в Красную книгу Беларуси.

Под Минском спасли птицу, занесённую в Красную книгу-7

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

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