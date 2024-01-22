«Жизнь человека в его руках, хочешь выглядеть молодым – будь им». Александр Солодуха о творчестве, семье и карьере

Как бы прекрасно ни пели птицы, чтобы поднять себе настроение, лучше сходить на концерт любимого артиста, тем более если это концерт короля белорусской эстрады – Александра Солодухи.

Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:

Мы находимся в туре по стране. В 2023 году мы откатали 60 городов, 60 концертов по Беларуси. В 2024 – еще 60 городов, 60 концертов. Тур с 14-й пластинкой под названием «Мы живы». Параллельно пишется 15 альбом, записано уже порядка четырех произведений, потому что впереди очередной тур 2025-2026 год. Скорее всего, диск будет называться «Играй, музыкант».

Еще хочу прокомментировать дату, возраст. Когда нам было по 18-20 лет, мне казалось, что мужчины в 50 – это уже старички, а в 60 – дедушка с бородой, с палочкой. И когда сейчас я смотрю фотографии свои 50-летнего, там какой-то пацан. Когда думаю, что через пять лет будет 70, я останусь таким же пацаном. Жизнь каждого человека в его руках. Хочешь выглядеть молодым – будь им. Хочешь быть красивым, ярким, здоровым, богатым, успешным – будь им, говорит себе Александр Солодуха каждое утро и каждый день.

Ольга Бурлакова:

Есть секреты молодости и красоты?