«Жизнь человека в его руках, хочешь выглядеть молодым – будь им». Александр Солодуха о творчестве, семье и карьере

Как бы прекрасно ни пели птицы, чтобы поднять себе настроение, лучше сходить на концерт любимого артиста, тем более если это концерт короля белорусской эстрады – Александра Солодухи.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Какие мероприятия и концерты припасены?
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Мы находимся в туре по стране. В 2023 году мы откатали 60 городов, 60 концертов по Беларуси. В 2024 – еще 60 городов, 60 концертов. Тур с 14-й пластинкой под названием «Мы живы». Параллельно пишется 15 альбом, записано уже порядка четырех произведений, потому что впереди очередной тур 2025-2026 год. Скорее всего, диск будет называться «Играй, музыкант».
Еще хочу прокомментировать дату, возраст. Когда нам было по 18-20 лет, мне казалось, что мужчины в 50 – это уже старички, а в 60 – дедушка с бородой, с палочкой. И когда сейчас я смотрю фотографии свои 50-летнего, там какой-то пацан. Когда думаю, что через пять лет будет 70, я останусь таким же пацаном. Жизнь каждого человека в его руках. Хочешь выглядеть молодым – будь им. Хочешь быть красивым, ярким, здоровым, богатым, успешным – будь им, говорит себе Александр Солодуха каждое утро и каждый день.
Ольга Бурлакова:
Есть секреты молодости и красоты?
Александр Солодуха:
По внешнему виду – солнце, мыло и вода. Все. Три компонента у Саши Солодухи. А по поводу того, как быть красивым, ярким, здоровым, богатым, успешным – стопроцентная вера в себя, в свое дело, в свой успех, в свою победу. И пахота с утра до ночи. По этому пути движется любой миллионер. Другого пути нет.
Александр Стасевич, ведущий:
Какое достижение запомнилось больше всего?
Александр Солодуха:
Самое главное достижение в судьбе у Саши Солодухи – это рождение его детей.
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