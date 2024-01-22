Президент поздравил белорусских дипломатов с профессиональным праздником

Народ доверил вам важную и почетную миссию – представляя Отечество, профессионально отстаивать национальные интересы прежде всего реальными достижениями и важными внешнеполитическими инициативами, – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко обратил внимание, что сейчас на всех континентах разворачивается борьба за умы людей, рынки, ресурсы. В этих условиях от дипломатов требуется большая ответственность за порученный участок и ориентация на конкретный результат. А особое значение имеют компетентность и патриотизм буквально каждого из вас, – подчеркнул белорусский лидер.

Президент выразил уверенность, что дипломаты и впредь будут делать все для укрепления авторитета белорусского государства на международной арене, развития торговых и гуманитарных связей, выстраивая отношения с зарубежными партнерами на принципах равенства и справедливости, заботясь о благе своей страны и ее жителей.