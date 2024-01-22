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Почему Беларусь пересматривает Военную доктрину? Анонс ток-шоу «По существу»

22 января 2024 07:55
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Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса?

Почему Беларусь пересматривает Военную доктрину? Анонс ток-шоу «По существу»-1

Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире соберутся эксперты не только с россыпью звезд на погонах. Присоединиться к дискуссии может каждый. Со стартом эфира считывайте QR-код на экранах телевизора и присоединяйтесь к трансляции на YouTube. Задавайте вопросы и оставляйте комментарии.

Смотрите сегодня в 18:30 на СТВ. 

# Национальная безопасность # общество

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