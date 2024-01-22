Почему Беларусь пересматривает Военную доктрину? Анонс ток-шоу «По существу»

Время диктует коррективы. Почему именно сейчас в Беларуси пересматривают Военную доктрину и какие постулаты становятся ее броней? Что за новеллы, кроме милитари, появятся в Концепции нацбезопасности? Кто и как проработал и установил блок на потенциально триггерные точки национального интереса?

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