Елфимов: «Мир можно заключить лишь на реальных переговорах, которые пройдут на условиях России»

Какого спектакля? А того самого, под названием «переговоры», который так нужен Западу и Украине. Первому, чтобы затянуть войну на Донбассе и Запорожье. Ну, а второй, точнее, последней, чтобы подольше тянуть деньги из того же самого Запада. И Россия, как мы с вами и все нормальные люди на планете, не заинтересована в подобной лживой и кровавой постановке. Тем более, что в отличие от режиссеров и сценаристов из Америки она играла бы в ней роль даже не статиста, а жертвы. Нет уж, эта роль давно и прочно забронирована за Украиной, вот пусть она ее и доигрывает. За любой обещанный «гонорар».

При разговорах Запада о необходимости переговоров с Зеленским – а разговоры эти сейчас раздаются на каждом оплеванном «демократическом» углу – невольно берет смех. Но смех такой, знаете, саркастичный и злой. И вспоминается знаменитая фраза следователя Максима Подберезовикова из фильма «Берегись автомобиля», которую он грозно произнес, глядя прямо и смело на портрет самого Станиславского: «Спектакля не будет!»

Вадим Елфимов:

Об этом недавно еще раз очень точно и четко заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лидеры западных стран, говоря о необходимости переговоров по Украине, по сути, предлагают паузу в боевых действиях, чтобы дать Киеву возможность перевести дух. И разговоры эти Запад ведет уже давно. Сперва кулуарно, а теперь громко и даже истерично. Глава МИД Российской Федерации напомнил, что в апреле прошлого года встречался в Нью-Йорке с группой американских политологов, среди которых были в том числе президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас и сотрудник Совета Чарльз Купчан. «Когда был в Нью-Йорке на заседании, когда мы были председателями в Совете Безопасности ООН, я встречался с группой политологов, включая Ричарда Хааса, Чарльза Купчана, – рассказывает Сергей Лавров. – Почему-то все потом решили, что эта встреча была секретной, как будто использовался этот контакт в качестве канала. Ничего подобного: я регулярно встречался с политологами, когда бывал в Нью-Йорке, и на этот раз тоже попросил об этом – они согласились. Тогда мне Ричард Хаас и с ним человек пять-шесть высказывали такую идею: да, надо, наверное, замиряться сейчас, потому что ни одна сторона не может победить».

Ну почему же не может? Сам факт такого зондажа со стороны Запада и таких его пораженчески-переговорных настроений говорит как нельзя ярче о том, что победить как раз можно. И что победит, кончено же, Россия. Поэтому втягиваться ей в переговоры как раз и невыгодно – так у нее хотят украсть заслуженную победу. А главное – долгожданный мир… Ибо ждем его не только мы и россияне, но и все разумные и просто нормальные люди на Земле. Вот только мир можно заключить лишь на реальных переговорах, которые пройдут на условиях России и никак иначе.