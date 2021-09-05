«В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам

Новости Беларуси. Освещать учения «Запад-2021» будут сотни журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это та тема для репортера, когда нужно, что называется, пройти огонь и воду. Такова профессия тех, кто говорит и показывает, и в этом деле тоже нужна и важна тренировка. Юлия Артюх отправилась на полигон Лосвидо в Витебской области.

Юлия Артюх, СТВ:

Это уникальные сборы, позволившие журналистам и блогерам поработать в составе миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. И эта уникальность – именно в возможности прочувствовать на себе все моменты работы военных профессионалов во время боевых действий. Военные о курсе экстремальной журналистики: у вас был щадящий режим, а у него одна мысль – как добраться до кровати

Юлия Артюх:

Пожалуй, самым эмоциональным в легенде этих учений стало столкновение с бандформированием. На пути следования БТРов, в которых мы находились, устроили засаду, беспощадно и по-настоящему нас захватили в плен.

Вылазим, быстрее! Быстрее вылазим. На землю!

Снимаем бронежилеты, выкладываем перед собой! Живее!