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«В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам

05 сентября 2021 18:06
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Новости Беларуси. Освещать учения «Запад-2021» будут сотни журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это та тема для репортера, когда нужно, что называется, пройти огонь и воду. Такова профессия тех, кто говорит и показывает, и в этом деле тоже нужна и важна тренировка.

Юлия Артюх отправилась на полигон Лосвидо в Витебской области.

«В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам-1

Юлия Артюх, СТВ:
Это уникальные сборы, позволившие журналистам и блогерам поработать в составе миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. И эта уникальность – именно в возможности прочувствовать на себе все моменты работы военных профессионалов во время боевых действий.

Военные о курсе экстремальной журналистики: у вас был щадящий режим, а у него одна мысль – как добраться до кровати

«В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам-4

Юлия Артюх:
Пожалуй, самым эмоциональным в легенде этих учений стало столкновение с бандформированием. На пути следования БТРов, в которых мы находились, устроили засаду, беспощадно и по-настоящему нас захватили в плен.

«В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам-7

Вылазим, быстрее! Быстрее вылазим. На землю!

«В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам-10

Снимаем бронежилеты, выкладываем перед собой! Живее!

«В обычной жизни не доведётся увидеть человека с отстреленной кистью». Артюх о том, что пришлось испытать журналистам-13

Юлия Артюх:
Стресс, страх, боль. Искусственно созданная ситуация позволила нам почувствовать психологическую угрозу, с которой может столкнуться военный корреспондент. На протяжении всех учений нам не давали расслабляться и все время держали в напряжении как физическом, так и эмоциональном. Помимо всего, в обычной жизни не доведется увидеть человека, например, с отстреленной кистью. Но во всех ситуациях в условиях боевых действий важно совладать с собой, четко и быстро ориентироваться, уметь оказать первую помощь себе и другим. И при этом еще заниматься непосредственно своей задачей – освещать происходящее с места событий.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юлия Артюх # Фотофакт

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