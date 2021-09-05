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Военные о курсе экстремальной журналистики: у вас был щадящий режим, а у солдата одна мысль – как добраться до кровати

05 сентября 2021 17:52
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Новости Беларуси. Освещать учения «Запад-2021» будут сотни журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это та тема для репортера, когда нужно, что называется, пройти огонь и воду. Такова профессия тех, кто говорит и показывает, и в этом деле тоже нужна и важна тренировка.

Юлия Артюх отправилась на полигон Лосвидо в Витебской области.

Военные о курсе экстремальной журналистики: у вас был щадящий режим, а у солдата одна мысль – как добраться до кровати-1

Юлия Артюх, СТВ:
Это уникальные сборы, позволившие журналистам и блогерам поработать в составе миротворческой роты 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Уникальность именно в возможности прочувствовать на себе все моменты работы военных профессионалов во время боевых действий.

Военные о курсе экстремальной журналистики: у вас был щадящий режим, а у солдата одна мысль – как добраться до кровати-4

Леонид Касинский, помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах – начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны Беларуси:
Показать истинную, реальную жизнь военного человека, чтобы и сами журналисты могли убедиться, что это сложная, мужская работа, очень ответственная. На ребятах лежит огромная ответственность – ответственность за страну. Я убежден, что любой журналист, который прошел через это мероприятие, способен сегодня объективно давать оценку событиям, происходящим в Вооруженных Силах.

Военные о курсе экстремальной журналистики: у вас был щадящий режим, а у солдата одна мысль – как добраться до кровати-7

Алексей Елфимов, командир 103-й отдельной воздушно-десантной бригады:
Я думаю, что вы прочувствовали, как военнослужащему, который выходит на учение или выполняет учебно-боевую задачу, непросто. У вас был еще такой щадящий режим. А они работают с утра до вечера. И тогда у него только одна мысль: как добраться до кровати, чтобы это все прекратилось. Ну, мы для этого и существуем, чтобы Родину защищать.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Юлия Артюх # Леонид Касинский # Алексей Елфимов # Фотофакт

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