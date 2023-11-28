«Живём с женой около 30 лет». В чём секрет семейного счастья?

Безусловно, каждый из нас говорит на разных языках любви и по-разному проявляет чувства – словом, делом, поступками, вниманием, заботой или ласками. Причем со своей второй половинкой желательно быть на одной волне, иначе вы перестанете друг друга понимать, и отношения могут дать трещину. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Сергей Сухомлин, композитор:

Я боюсь показаться белой вороной, мы живем с женой около 30 лет. Я сижу в студии, уже по ней скучаю. Мне кажется, человек, которому нравится цветок, он его срывает и наслаждается. Человек, который влюбился в этот цветок, его поливает. Любовь нужно строить, подогревать. Любовь – это что? Это Бог, наша вторая духовная жизнь. Каждому из нас – все мы мужчины ведемся на формы для начала, поэтому красоту Джульетты можно увидеть только глазами Ромео. Для каждого из нас есть своя любимая. Но когда мы выбираем – у меня не первый брак, поэтому я, наверное, сделал выводы. Теперь для меня не существует такого понятия, как дай мне мое личное время, у меня должно быть свободное время. Я все время отдаю ей, потому что именно она составляет ту часть жизни, которая мне больше всего нравится. Меня никто не заставляет ей говорить, что я ее люблю, подходить, обнимать. Но я делаю это с утра до вечера, потому что мне хочется. Мне просто это хочется делать.

Михаил Свито:

Ей самой не надоедает, не раздражает это, такая излишняя забота, внимание?

Сергей Сухомлин:

Нет, мы живем около 30 лет. У нас все время в постели каждый раз, как первый раз.