Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском

Новости Беларуси. На полигоне под Минском прошел учебный сбор снайперов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель военные учились распознавать и поражать цели на дальних дистанциях, оборудовать позиции и перемещаться.
Новости Беларуси. На полигоне под Минском прошел учебный сбор снайперов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель военные учились распознавать и поражать цели на дальних дистанциях, оборудовать позиции и перемещаться.
При этом стрелки сдали практические нормативы по совершению марш-броска, стрельбе и маскировке.
Максим Терентьев, заместитель командира механизированной бригады:
Борьба до конца: на одном этапе получилось, на другом – не получилось. Злость есть, гнев: то винтовка сбилась, то еще что-то. Но еще есть возможность отыграться.
Для будущих снайперов этот сбор является завершающим этапом одиночной подготовки.