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Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском

25 января 2018 07:00
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Новости Беларуси. На полигоне под Минском прошел учебный сбор снайперов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель военные учились распознавать и поражать цели на дальних дистанциях, оборудовать позиции и перемещаться.

Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском-1

При этом стрелки сдали практические нормативы по совершению марш-броска, стрельбе и маскировке.

Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском-4

Максим Терентьев, заместитель командира механизированной бригады:
Борьба до конца: на одном этапе получилось, на другом – не получилось. Злость есть, гнев: то винтовка сбилась, то еще что-то. Но еще есть возможность отыграться.

Для будущих снайперов этот сбор является завершающим этапом одиночной подготовки.

# общество # Военные учения # Фотофакт # Максим Терентьев

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