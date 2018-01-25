Марш-броски, стрельба и максировка: учебный сбор снайперов прошел под Минском

Новости Беларуси. На полигоне под Минском прошел учебный сбор снайперов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В течение двух недель военные учились распознавать и поражать цели на дальних дистанциях, оборудовать позиции и перемещаться.

При этом стрелки сдали практические нормативы по совершению марш-броска, стрельбе и маскировке.