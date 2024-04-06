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Учёные обработают результаты космических экспериментов Марины Василевской

06 апреля 2024 08:04
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Поистине космическое утро наполненное радостными ожиданиями. Мы следим за тем, что происходит в степных просторах Казахстана. И возможно, с минуты на минуту станет доподлинно известно, как сработали наземные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белоруска Марина Василевская вернулась на Землю.

Учёные обработают результаты космических экспериментов Марины Василевской-1

Для встречи космонавтов поисково-спасательные группы были сосредоточены приблизительно в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган. Самочувствие экипажа после приземления нормальное, как сообщили в Центре управления полетами «Роскосмоса».

Учёные обработают результаты космических экспериментов Марины Василевской-4

Марина Василевская прибыла на МКС 25 марта на корабле «Союз МС-25». В составе ее команды Герой России, летчик-космонавт уроженец Беларуси Олег Новицкий и американский астронавт Трейси Дайсон. Продолжительность работы части вернувшегося сегодня с МКС экипажа составил 12 суток. Во время связи с Землей с орбиты Марина Василевская подчеркивала что проект состоялся благодаря личному участию Президента нашей страны. «Заботу и поддержку главы государства ощущаю постоянно, и это очень помогает мне в космическом полете», – сказала она.

Учёные обработают результаты космических экспериментов Марины Василевской-7

В Минске ученые уже готовы к обработке исследований, которые провела на МКС Марина Василевская. В ее программе было семь научных работ: из области биологии, физиологии, автономного функционирования космических станций, дистанционного зондирования Земли, а также опыты с лактоферрином и радиосвязь с Землей. Программа формировалась параллельно с отбором кандидатов к полету. Это было около 2 лет назад. Определяли направления космических исследований с учетом мнения «Роскосмоса» и Российской академией наук. Все они будут иметь прикладное значение для наших ученых.

# Белорусские космонавты # общество # Марина Василевская # Олег Новицкий

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