Учёные обработают результаты космических экспериментов Марины Василевской

Поистине космическое утро наполненное радостными ожиданиями. Мы следим за тем, что происходит в степных просторах Казахстана. И возможно, с минуты на минуту станет доподлинно известно, как сработали наземные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белоруска Марина Василевская вернулась на Землю.

Для встречи космонавтов поисково-спасательные группы были сосредоточены приблизительно в 150 километрах юго-восточнее города Жезказган. Самочувствие экипажа после приземления нормальное, как сообщили в Центре управления полетами «Роскосмоса».

Марина Василевская прибыла на МКС 25 марта на корабле «Союз МС-25». В составе ее команды Герой России, летчик-космонавт уроженец Беларуси Олег Новицкий и американский астронавт Трейси Дайсон. Продолжительность работы части вернувшегося сегодня с МКС экипажа составил 12 суток. Во время связи с Землей с орбиты Марина Василевская подчеркивала что проект состоялся благодаря личному участию Президента нашей страны. «Заботу и поддержку главы государства ощущаю постоянно, и это очень помогает мне в космическом полете», – сказала она.