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Единый день озеленения проходит в Беларуси

06 апреля 2024 08:31
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Единый день озеленения проходит в Беларуси. Как показала практика прошлых лет, благодаря активному участию жителей городов и поселков, агрогородков и деревень площадь зеленых насаждений неуклонно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единый день озеленения проходит в Беларуси-1

Так, по итогам 2023-го посажено более 346 тысяч деревьев и свыше 517 тысяч кустарников. И это только в населенных пунктах. В 131 из них был достигнут требуемый экологическим нормам уровень: там зеленые насаждения занимают 40 и более процентов площади.

# Субботники в Беларуси # общество

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