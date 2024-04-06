Единый день озеленения проходит в Беларуси. Как показала практика прошлых лет, благодаря активному участию жителей городов и поселков, агрогородков и деревень площадь зеленых насаждений неуклонно растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, по итогам 2023-го посажено более 346 тысяч деревьев и свыше 517 тысяч кустарников. И это только в населенных пунктах. В 131 из них был достигнут требуемый экологическим нормам уровень: там зеленые насаждения занимают 40 и более процентов площади.