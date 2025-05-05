Непогода нарушила жизнь столицы Франции. На Париж обрушились сильный ветер и ливень, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Непогода нарушила жизнь столицы Франции. На Париж обрушились сильный ветер и ливень, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бурные потоки воды затопили метро – движение остановилось на нескольких ветках подземки. Возникли перебои и в работе наземного транспорта, в некоторых районах пропала связь. Кроме того, большой ущерб нанес крупный град, который повредил десятки автомобилей.