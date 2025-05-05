«Добиться доверия со стороны граждан». Путин высказался о преемнике

Президент России Владимир Путин заявил, что для выбора стране нужно несколько достойных кандидатов, заслуживших доверие граждан. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – отметил Путин.



Он отметил, что шанс управлять государством возможен только при поддержке народа.

При этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» он заметил, что постоянно думает о своем преемнике, который должен завоевать доверие россиян.