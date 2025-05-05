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«Добиться доверия со стороны граждан». Путин высказался о преемнике

05 мая 2025 07:30
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«Добиться доверия со стороны граждан». Путин высказался о преемнике-0

Президент России Владимир Путин заявил, что для выбора стране нужно несколько достойных кандидатов, заслуживших доверие граждан. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю о том, что должен появиться человек, а лучше несколько человек, который смог бы добиться этого доверия со стороны граждан страны», – отметил Путин.

Он отметил, что шанс управлять государством возможен только при поддержке народа.

При этом в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» он заметил, что постоянно думает о своем преемнике, который должен завоевать доверие россиян.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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