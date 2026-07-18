Пархомчик: все поставленные Президентом задачи в Брестской области обеспечены на 100%

Пархомчик: в течение 1,5 лет в Брестской области планируют привести в порядок все агросервисы.

Экономики региона демонстрируют прирост к уровню 2025 года. Валовой региональный продукт за полугодие превысил 103 %. В промышленной сфере темп роста к уровню прошлого года составил 105,5 %. Результат достигнут за счет ведущих предприятий региона и частных компаний.

Тема производства отечественного пресс-подборщика получила развитие в докладе Петра Пархомчика. Главе государстве было подробно доложено о социально-экономическом развитии Брестской области по итогам полугодия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Пархомчик, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Все поставленные задачи правительством и Президентом в Брестской области обеспечены на 100 %. То есть все виды экономики, все виды подразделений имеют положительную динамику к уровню прошлого года. Для примера скажу, что внутренний региональный продукт, как основной обобщающий экономический показатель, по итогам шести месяцев вырос на 103,2 %.

Напомню, за пять месяцев было 102,9. Хорошо сработало сельское хозяйство, динамика роста составила 105,3. Это лучший результат в нашей стране, что радует, конечно, наших аграриев и лично меня.

Хорошо сработала промышленность, но по промышленности, наверное, я отдельно потом доложу, потому что Президент очень тщательно интересовался, что происходит в промышленности. Динамика тоже великолепная, к уровню прошлого года составила 105,5 %. И самое главное, будущее нашей области – это инвестиции. Они тоже выросли на 103 %.