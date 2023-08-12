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Живая музыка и театральные шоу ждут минчан и туристов на фан-зоне у Дворца спорта

12 августа 2023 07:41
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Новости Беларуси. Выступления эстрадных исполнителей и театральные шоу. В дни II Игр стран СНГ ежедневная вечерняя культурно-развлекательная программа радует минчан и гостей столицы в фан-зоне у Дворца спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живая музыка и театральные шоу ждут минчан и туристов на фан-зоне у Дворца спорта-1

Со сцены звучат известные песни. Каждый вечер проходит игра со зрителями «Наше гостеприимство», участники которой получают призы. А на большом экране можно посмотреть трансляцию соревнований.

Живая музыка и театральные шоу ждут минчан и туристов на фан-зоне у Дворца спорта-4

Мы образцовый театр танца «Ирис-Шоу». Каждый день на площадке возле Дворца спорта мы показываем традиционные представления о символах и традициях Беларуси. Рады приветствовать всех гостей нашей столицы! Болеем за наших белорусских спортсменов, желаем им достижения только самых высоких результатов.

Живая музыка и театральные шоу ждут минчан и туристов на фан-зоне у Дворца спорта-7

Виталий Брель, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Нас ожидает еще концерт белорусов. И, конечно же, молодых исполнителей наших, творческая молодежь, которая выступает в различных конкурсах и добивается успехов.

Живая музыка и театральные шоу ждут минчан и туристов на фан-зоне у Дворца спорта-10

Погрузиться в праздничную атмосферу можно будет и в выходные. Продолжают работу ярмарка, интерактивные площадки и спортивные зоны.

# Игры стран СНГ # общество # Виталий Брель # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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