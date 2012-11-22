После незаконченной мелиорации в Буда-Кошелево жизнь местных жителей превратилась в болото, требуется помощь области или республики

Новости Беларуси. В магазин – по рельсам с риском для жизни. Железнодорожная насыпь – единственный путь на большую землю для десятков жителей Буда-Кошелево. Обычная дорога почти круглый год под водой. В условиях постоянного затопления вот уже несколько лет живет целая улица районного центра, сообщили на форуме СТВ.

Большую часть года сама улица скрыта водой. Единственный путь на сушу – по шпалам.

Местные жители:

По железной дороге ходим. Так это я днем хожу, а вечером как пойду!?

Подвергаешь жизнь опасности. Здесь и маневровые поезда, и скорые. Постоянное движение.

Вынужденные рисковать своей жизнью каждый день, люди несколько лет назад решили свою проблему сами: за свои средства отсыпали дорогу

Но насладиться результатом труда жителям Вишневой было не суждено. В 2010 году в Буда-Кошелево началась масштабная мелиорация. По всему городу, в том числе и на Вишневой, начали рыть новые каналы. Пока строили мелиоративный пруд, отсыпанную дорогу снова превратили в болото. Обещали все исправить, но деньги внезапно закончились и мелиораторы уехали.

Местный житель:

Понижение там никакого не сделали. Просто трубы зарыли. Вода никуда не сходит.

Денег не хватило на главное – не успели построить новый водоотвод. Причем и старые каналы теперь не работают. Вода хлынула в подвалы, сады вымокли, в огородах гниль. В отсутствие водопровода старики вынуждены пить воду из переполненных колодцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные жители:

Лягушек нет. А так букашки-таракашки разные, черви. Выбрасываем и пьем.

Жаловались в комунхоз, райисполком. Это как мертвому банки.

В райисполкоме разводят руками. Объект не достроен и не сдан в эксплуатацию. Решить проблему своими силами местные коммунальники по закону не имеют права.

Александр Громыко, начальник отдела ЖКХ Буда-Кошелевского райисполкома:

Не закончили, потому что прекратилось финансирование. Вода собирается и застаивается. Так как объект не завершен и не принят на баланс обслуживающей организации, мы не можем здесь производить какие-то работы.

Дорогу жизни вишневцев в ближайшие дни пообещали наладить. А вот пожить в болоте старикам, видимо, еще придется. На завершение мелиорации нужно около шести миллиардов рублей. Таких денег у района нет. Без помощи области или республики не справиться.