Председатель Миноблисполкома Борис Батура совершил рабочую поездку в Слуцкий район

Новости Беларуси. Хозяйства Минской области должны стать примером эффективного сельхозпроизводства. Такую задачу перед руководящими кадрами поставил председатель Миноблисполкома Борис Батура во время выездного заседания, где рассматривалось выполнение госпрограммы возрождения и развития села до 2015 года.

Председатели райисполкомов совершили рабочую поездку в Слуцкий район. Они посетили ряд молочно-товарных ферм, которые были введены после реконструкции.

До конца года только в Слуцком районе по-новому будут работать 23 молочно-товарные фермы. Сельскохозяйственные предприятия оснастят современным оборудованием отечественного производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Руководство области также посетило плодохранилища и ознакомилась, в каких условиях хранится новый урожай.