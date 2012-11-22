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Председатель Миноблисполкома Борис Батура совершил рабочую поездку в Слуцкий район

22 ноября 2012 13:33
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Новости Беларуси. Хозяйства Минской области должны стать примером эффективного сельхозпроизводства. Такую задачу перед руководящими кадрами поставил председатель Миноблисполкома Борис Батура во время выездного заседания, где рассматривалось выполнение госпрограммы возрождения и развития села до 2015 года.

Председатели райисполкомов совершили рабочую поездку в Слуцкий район. Они посетили ряд молочно-товарных ферм, которые были введены после реконструкции.

До конца года только в Слуцком районе по-новому будут работать 23 молочно-товарные фермы. Сельскохозяйственные предприятия оснастят современным оборудованием отечественного производства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Руководство области также посетило плодохранилища и ознакомилась, в каких условиях хранится новый урожай.

# общество # Государственная политика в области сельского хозяйства

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