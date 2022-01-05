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Жителя Витебска подозревают в реабилитации нацизма. У него дома обнаружили атрибутику

05 января 2022 10:55
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Новости Беларуси. Витебчанина подозревают в реабилитации нацизма. Возбуждено уголовное дело. У него дома обнаружена и изъята нацистская символика и атрибутика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жителя Витебска подозревают в реабилитации нацизма. У него дома обнаружили атрибутику-1

В поле зрения правоохранителей подозреваемый попал еще осенью 2018-го. Он размещал и хранил на своей общедоступной странице в социальной сети материалы, восхваляющие идеи неонацизма, коллаборационистов и солдат нацистской Германии. Позже она была признана экстремистскими материалами.

Жителя Витебска подозревают в реабилитации нацизма. У него дома обнаружили атрибутику-4

Вячеслав Орловский, начальник отдела ГУБОПиК МВД Беларуси:
Сотрудники управления ГУБОП по Витебской области установили местного жителя, который, используя интернет, восхвалял идеи нацизма. Героизировал коллаборационистов, уничтожавших белорусское население во время фашистской оккупации. С целью избежания ответственности он скрывался в Российской Федерации, однако в результате оперативной комбинации был выманен на территорию Республики Беларусь и задержан. При обыске дома у задержанного обнаружена протестная БЧБ-символика.

Жителя Витебска подозревают в реабилитации нацизма. У него дома обнаружили атрибутику-7

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сейчас он задержан и находится в СИЗО.

# Милиция Беларуси # общество # Вячеслав Орловский # Фотофакт

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