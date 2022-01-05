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«Одна женщина у нас остаётся здесь, в больнице». В Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно

05 января 2022 08:05
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Новости Беларуси. Из Витебска в Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно. Специальный транспорт приехал из Смоленска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Одна женщина у нас остаётся здесь, в больнице». В Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно-1

Одна из пострадавших туристок уедет в Рязань. У нее перелом ключицы. Реанимобиль со второй женщиной направится в Дубну Московской области. Пациентов сопровождают мужья, а также медицинские работники. Перед отправкой домой белорусские врачи провели консультации, дали рекомендации в дорогу. Учитывая травмы, женщинам сделали обезболивающие уколы. Еще одна пациентка-россиянка остается пока в Витебске.

«Одна женщина у нас остаётся здесь, в больнице». В Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно-4

Юрий Суманеев, Почетный консул Российской Федерации в Витебске и Витебской области:
Одна женщина у нас остается здесь, в больнице, только потому, что у нее дальний путь следования. Ей требуется попасть в Архангельск. А так как у нее компрессионная травма позвоночника, сделать это наземным транспортом достаточно проблематично. Решаем вопрос предоставления, может быть, авиаперевозки.

«Одна женщина у нас остаётся здесь, в больнице». В Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно-7

Пострадавшие в ДТП – жители из нескольких регионов России. Всего 41 человек. Авария произошла в понедельник, 3 января.

# Авария в Витебской области # общество # Юрий Суманеев # Фотофакт

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