«Одна женщина у нас остаётся здесь, в больнице». В Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно

Новости Беларуси. Из Витебска в Россию отправили двух пациенток, пострадавших в ДТП под Лиозно. Специальный транспорт приехал из Смоленска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из пострадавших туристок уедет в Рязань. У нее перелом ключицы. Реанимобиль со второй женщиной направится в Дубну Московской области. Пациентов сопровождают мужья, а также медицинские работники. Перед отправкой домой белорусские врачи провели консультации, дали рекомендации в дорогу. Учитывая травмы, женщинам сделали обезболивающие уколы. Еще одна пациентка-россиянка остается пока в Витебске.

Юрий Суманеев, Почетный консул Российской Федерации в Витебске и Витебской области:

Одна женщина у нас остается здесь, в больнице, только потому, что у нее дальний путь следования. Ей требуется попасть в Архангельск. А так как у нее компрессионная травма позвоночника, сделать это наземным транспортом достаточно проблематично. Решаем вопрос предоставления, может быть, авиаперевозки.