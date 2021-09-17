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«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер

17 сентября 2021 14:17
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Новости Беларуси. В Гомеле 17 сентября прошла закладка Сквера народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер-1

Есть надежда, что новая аллея положит начало созданию большой парковой зоны – в одном из самых молодых микрорайонов города.  

«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер-4

На посадку деревьев пришли жители ближайших улиц, работники предприятий и организаций района.  

«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер-7

Общее дело в знак единства белорусов – это проект на долгие годы. Площадка вблизи храма в честь иконы Божьей Матери «Грузинская» с живописным озером и выходом к сосновому лесу в ближайшие годы и дальше будет дополняться новыми насаждениями.  

«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер-10

Оксана Руденок, заместитель главы администрации Новобелицкого района Гомеля:
Вообще, 17 сентября – это день, который воистину должен нас объединить. 17 сентября даже в этом году для каждого из нас стало отправной точкой. Когда мы должны не просто говорить о том, что мы едины, а ценить и беречь то, что мы сегодня имеем в нашей замечательной мирной независимой Беларуси.  

«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер-13

Юрий Лебедев, житель Гомеля:
В этот день мы на весь мир объявили о том, что Беларусь едина, она вместе и неделима. И чтобы показать всем, всему миру, Европе, что мы одна семья. И мы будем работать, и созидать свою Беларусь, и беречь ее. Самое главное – беречь.  

«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер-16

В честь начала большого, а главное, общего дела в сквере установили также памятный знак.  

# Год народного единства # общество # Фотофакт

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