«Чтобы показать всем, что мы одна семья». В Гомеле в честь Дня народного единства заложили сквер

Новости Беларуси. В Гомеле 17 сентября прошла закладка Сквера народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть надежда, что новая аллея положит начало созданию большой парковой зоны – в одном из самых молодых микрорайонов города.

На посадку деревьев пришли жители ближайших улиц, работники предприятий и организаций района.

Общее дело в знак единства белорусов – это проект на долгие годы. Площадка вблизи храма в честь иконы Божьей Матери «Грузинская» с живописным озером и выходом к сосновому лесу в ближайшие годы и дальше будет дополняться новыми насаждениями.

Оксана Руденок, заместитель главы администрации Новобелицкого района Гомеля:

Вообще, 17 сентября – это день, который воистину должен нас объединить. 17 сентября даже в этом году для каждого из нас стало отправной точкой. Когда мы должны не просто говорить о том, что мы едины, а ценить и беречь то, что мы сегодня имеем в нашей замечательной мирной независимой Беларуси.

Юрий Лебедев, житель Гомеля:

В этот день мы на весь мир объявили о том, что Беларусь едина, она вместе и неделима. И чтобы показать всем, всему миру, Европе, что мы одна семья. И мы будем работать, и созидать свою Беларусь, и беречь ее. Самое главное – беречь.