Новости Беларуси. Жительница Гродно своими силами возрождает королевский ботанический сад XVIII века. Заложенный французским ботаником еще в 1775 году, он насчитывал более двух тысяч экзотических растений. Чтобы воссоздать уникальные деревья и кустарники, гродненка обратилась за помощью к биологам. В итоге уже удалось высадить около сотни редких для Беларуси экземпляров.

Экзотические растения коренная гродненка Наталья Канюк выращивает уже несколько десятилетий. Начинала с собственной дачи: там организовала целую оранжерею.

Наталья Канюк, житель Гродно:

Черешню «Валерий Чкалов» я посадила лет 30 назад в память о рождении сына. И это дерево до сих пор цветет и плодоносит.

А семь лет назад Наталья Григорьевна, кстати, историк по образованию, решила возродить в Гродно ботанический сад – королевский.

Его посадил в XVII веке известный ботаник Жан Эммануил Жилибер. Тогда в коллекции насчитывалось более двух тысяч видов редких растений. Изучив старинные документы, гродненка обратилась за помощью к биологам разных стран, заручилась поддержкой городских властей, и работа закипела.

Наталья Канюк, житель Гродно:

Я обращаюсь к гродненцам-дарителям, к тем, кто неравнодушен к судьбе своего города, кто любит историю Гродно. И эти люди приходят ко мне на помощь.

Сегодня благодаря инициативной пенсионерке в городском парке уже под сотню новых растений-экзотов.

Наталья Сокол, ландшафтный архитектор унитарного ремонтно-строительного предприятия «Гроднозеленстрой»:

У нас сейчас в городе, да, думаю, и в нашей области нет ботанического сада действующего, поэтому при помощи Натальи Григорьевны, при помощи неравнодушных граждан, которые приносят ей интересные виды растений, которые она где-то просит, ищет, я думаю, что ботанический сад все-таки будет возрожден.

Жемчужиной своей коллекции Наталья Канюк считает тюльпанное дерево. Родом оно из Южной Америки и может жить до 500 лет. На первый взгляд ничего примечательного, но во время цветения на нем появляются цветы, напоминающие тюльпаны. В Гродненской области это единственный экземпляр.

В планах Натальи Канюк не только возродить ботанический сад, но и построить настоящую оранжерею. Чтобы в центре города каждый мог полюбоваться еще и экзотическими цветами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.