Аншлаг в прачечных, банях и церквях: 28 апреля православные верующие отмечают «чистый» четверг

Новости Беларуси. 28 апреля у православных Великий четверг. В народе его еще называют «чистым». За три дня до Воскресения Христова верующие вспоминают Тайную вечерю. Это день, когда Христос совершил обряд омовения ног своим ученикам. Однако время и люди наполнили этот праздник другим, более приземленным, смыслом.

Здесь в каждом движении сакральный смысл. В Великий четверг, который уже в народе назвали «чистым», верующие вспоминают о Тайной вечере. День, когда Иисус установил таинство Причастия и совершил обряд омовения ног своим ученикам. Поэтому и сегодня правящий архиерей омывает ноги священников.

Сергий Гордун, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Мы действительно в этот день очищаемся, но очищаемся духовно. Каждый день в своем поведении.

Православные верующие:

Мы православные – для нас это большой праздник.

Мы должны очистить свою душу, причаститься, вспомнить и совершать какие-то благие дела.

Чистоту помыслов многие помимо духовной составляющей понимают еще и буквально. Это уже что-то вроде народной традиции. В «чистый» четверг нужно убрать в доме и постирать все, что в этом доме есть. Так что в прачечных сегодня проблема с чистыми строками в журнале заказов.

Елена Журик, оператор прачечного оборудования:

Сегодня мы приняли 80 кг заказов. Это больше, чем в будние дни, потому что праздник надвигается, «чистый» четверг. Больше заказов.

Ирина Авдей:

Должен душой это человек воспринимать, у него должны быть чистые помыслы, человек должен положительно относиться друг к другу. И дома сегодня у нас полная генеральная уборка.

Генеральную уборку своему телу тоже принято устраивать не только, но особенно – в «чистый» четверг. В банях от души очищаются физически, однако не забывая, что главное не в мыле и венике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Бобриков:

«Чистый» четверг считается в народе банным днем, но на самом деле это связано с очищением души, с хорошими мыслями.

Чистая фамилия, чистые дети. Раисе Васильевне как минимум по паспорту положено быть кристальной и в мыслях, и в действиях. Говорит: получается, лишний раз навести лоск в общежитии, в котором работает, и не лишний – не думать плохо о тех, кто вокруг. И не только сегодня.

Раиса Чистая, кладовщик общежития:

В душе настраиваюсь, чтобы было чисто. Не могу обманывать, стараюсь, чтобы было чисто, и не потому, что моя фамилия Чистая.

И пусть не все знают, почему же сегодняшний четверг Великий, традиция очищать себя, дом и стараться сдержаться от дурного слова или помысла, пожалуй, хороша в любой день года.